Misterbianco | il figlio piccolo ha cercato di fermare la madre in lacrime dal Gip per Maria Rosa

Misterbianco, centro dell’area metropolitana di Catania, dove una madre di 40 anni, Anna Maria, è accusata di aver ucciso la figlia di appena sette mesi, Maria Rosa, lanciandola dal terrazzo. A dare l’allarme e tentare di fermarla, il fratellino di soli sette anni, testimone diretto del gesto. “Mamma, cosa stai facendo?“, avrebbe detto mentre tentava di impedirle il folle atto. La piccola è morta a causa delle gravissime ferite riportate.La donna soffriva di una grave depressione post-partumSecondo quanto emerso dall’inchiesta della Procura di Catania, coordinata dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal pm Augusto Rio, la donna soffriva di una grave forma di depressione post-partum che l’avrebbe portata a rifiutare la bambina. 🔗 Notizieaudaci.it - Misterbianco: il figlio piccolo ha cercato di fermare la madre, in lacrime dal Gip per Maria Rosa ‘Mamma cosa stai facendo’Una tragedia familiare ha sconvolto, centro dell’area metropolitana di Catania, dove unadi 40 anni, Anna, è accusata di aver ucciso la figlia di appena sette mesi,, lanciandola dal terrazzo. A dare l’allarme e tentare di fermarla, il fratellino di soli sette anni, testimone diretto del gesto. “Mamma, cosa stai facendo?“, avrebbe detto mentre tentava di impedirle il folle atto. La piccola è morta a causa delle gravissime ferite riportate.La donna soffriva di una grave depressione post-partumSecondo quanto emerso dall’inchiesta della Procura di Catania, coordinata dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal pm Augusto Rio, la donna soffriva di una grave forma di depressione post-partum che l’avrebbe portata a rifiutare la bambina. 🔗 Notizieaudaci.it

