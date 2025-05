Mister Movie | Pierpaolo Pretelli Vola in Honduras | Lacrime e Vlog d’Addio con Giulia Salemi

Mister Movie | Isola dei Famosi 2025 Veronica Gentili in conduzione e Pierpaolo Pretelli inviato? - Con la fine di The Couple prevista per maggio e in attesa del ritorno di Temptation Island, su Canale 5 si prepara una nuova edizione de L'Isola dei Famosi. La grande novità di quest'anno è la conduzione di Veronica Gentili, che prenderà il timone dello storico reality. Nel frattempo, emergono indiscrezioni sui volti che potrebbero affiancarla nel ruolo di inviato e opinionisti. Pierpaolo Pretelli in pole position come inviato Secondo quanto riportato da TvBlog, uno dei nomi più accreditati per il ruolo di inviato in Honduras sarebbe Pierpaolo Pretelli. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Mediaset alla ricerca del suo nuovo volto: Pretelli, Rovazzi e Leotta in lizza per un ruolo da conduttore - Mediaset è in fermento per individuare nuovi volti televisivi in grado di competere con il successo di Stefano De Martino, ormai uno dei conduttori più apprezzati del panorama italiano. L’emittente sta testando diverse personalità per il preserale e l’access prime time, mettendo alla prova alcuni nomi noti ma ancora in fase di consolidamento nel ruolo di presentatori. Mediaset vuole il suo De Martino, i candidati: Pretelli, Rovazzi e Leotta Secondo quanto rivelato da Santo Pirrotta, in gran segreto sono stati convocati due volti molto diversi tra loro: Pierpaolo Pretelli e Fabio ... 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Quale sarà la trama del sequel Coco 2? - Il tanto atteso sequel di Coco è ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che Coco 2 è nelle prime fasi di produzione. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, Iger ha espresso grande entusiasmo riguardo alla direzione del progetto, dichiarando che il sequel sarà "pieno di umorismo, emozioni e avventura". 🔗mistermovie.it

Pierpaolo Pretelli: "Mi spaventa l'ambiente dell'Honduras, ho la fobia dei serpenti" - L'Isola dei Famosi 2025 parte il 7 maggio su Canale 5: nuovo inviato, entusiasmo e preparazione per affrontare l'avventura in Honduras. 🔗serial.everyeye.it

Isola dei Famosi, intervista Pierpaolo Pretelli: "Mi spaventa l’ambiente selvaggio dell’Honduras, ho la fobia dei serpenti" - Pierpaolo Pretelli sarà l'inviato della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi. Pierpaolo Pretelli sarà l' inviato d ella diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi, il celebre reality ... 🔗comingsoon.it

Pierpaolo Pretelli, la laurea mancata, il primo figlio con Ariadna Romero, la nascita di Kian e l'amore con Giulia Salemi: «La sposerò» - Pierpaolo Pretelli ritorna da zia Mara a Domenica In nella puntata del 26 gennaio. L'attore e neo papà (bis) aprirà il suo cuore sul nuovo capitolo della sua vita. Il 10 gennaio, infatti ... 🔗msn.com