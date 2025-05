Mister Movie | NCIS Finale Stagione 22 | Morte Shock e Conseguenze Annunciate

Mister Movie | Grande Fratello, Lorenzo Spolverato Eliminato e Duello Finale al Femminile! - Zeudi Fuori! La Casa Trema per i Finalisti La tensione era palpabile! La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha scosso gli equilibri, con un'eliminazione che nessuno si aspettava. Zeudi, una delle concorrenti più amate, ha perso il televoto contro Helena e ha dovuto abbandonare la casa. Un vero colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma non è finita qui! Alfonso ha subito svelato il meccanismo del secondo duello, aumentando la pressione sui finalisti rimasti. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Cattivissimo Me 4: Finale Scoppiettante e Futuro del Franchise Illuminato! - Il quarto capitolo della saga di "Cattivissimo Me", distribuito da Universal Pictures il 3 luglio 2024, vede Gru alle prese con nuove sfide e nemici, in un mix esplosivo di comicità e azione animata. Diretto da Chris Renaud e prodotto da Chris Meledandri e Brett Hoffman, con la sceneggiatura firmata da Ken Daurio e Mike White, il film conduce gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso il cambiamento e la crescita del protagonista. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Monkey D. Dragon si prepara alla battaglia finale in One Piece - One Piece continua a sorprendere i suoi fan con sviluppi inaspettati, e uno dei personaggi più misteriosi, Monkey D. Dragon, sembra finalmente pronto a entrare in azione. Il ruolo di Dragon nell'evoluzione della trama di One Piece Leader indiscusso dell’Esercito Rivoluzionario e considerato uno dei criminali più pericolosi dal Governo Mondiale, Dragon ha finora mantenuto un profilo relativamente basso. 🔗mistermovie.it

