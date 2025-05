Mister Movie | Micro Budget | La Follia del Cinema Indie con un Cast da Urlo

Mister Movie | The Bride: Warner Bros. Difende il Budget e Maggie Gyllenhaal dalle Critiche! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Pamela Abdy di Warner Bros. difende con forza il budget di 'The Bride', sottolineando i doppi standard di genere a Hollywood. Scopri perché il film merita una chance! 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Godzilla Minus One 2 avrà un budget maggiore del primo film - Dopo il successo di "Godzilla Minus One", uscito nelle sale degli Stati Uniti a dicembre 2023, il regista Takashi Yamazaki è pronto a tornare con un nuovo capitolo della saga. Il film, realizzato con un budget inferiore ai 15 milioni di dollari, ha incassato oltre 110 milioni di dollari al botteghino mondiale e ha vinto il premio per i migliori effetti visivi agli Academy Awards nel marzo 2024. Nuovo Film di Godzilla: Takashi Yamazaki al Lavoro su un Sequel di "Godzilla Minus One" A novembre 2024, Toho ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo film di Godzilla, con ... 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Mission: Impossible 7: Budget Shock! Costo Enorme e Rischio Enorme? - Un Budget da Capogiro: Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno Stabilisce un Nuovo Record? Preparati a rimanere a bocca aperta! Sembra che l'attesissimo Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno (precedentemente noto come The Final Reckoning) abbia un budget di produzione che farebbe impallidire anche il più audace degli agenti dell'IMF. Stiamo parlando di circa 400 milioni di dollari! Se queste cifre fossero confermate, lo proietterebbero direttamente nella top 5 dei film più costosi di tutti i tempi. 🔗mistermovie.it

