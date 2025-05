Mister Movie | Joel Souza | Il Dolore di Rust il Silenzio su Baldwin e la Sicurezza sui Set

MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.MisterMovie.it. Il regista di Rust si apre sul trauma post-incidente, il ritorno alla regia e lancia una frecciata al reality show di Alec Baldwin. 🔗 © Mistermovie.it - Mister Movie | Joel Souza: Il Dolore di Rust, il Silenzio su Baldwin e la Sicurezza sui Set Articolo Offerto da.it Sutrovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www..it. Il regista disi apre sul trauma post-incidente, il ritorno alla regia e lancia una frecciata al reality show di Alec. 🔗 Mistermovie.it

Ne parlano su altre fonti

Mister Movie | The Last of Us 2: il Dettaglio Straziante sull’Addio a Joel che forse hai perso - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scopri i segreti della realizzazione dell'episodio più scioccante di The Last of Us 2: la morte di Joel. Reazioni del cast, sfide di produzione e cambiamenti rispetto al gioco originale! 🔗mistermovie.it

Mister Movie | The Last of Us 2: La Reazione Shock di Pedro Pascal alla Morte di Joel! [Spoiler] - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Pedro Pascal si confessa sulla scena più discussa di The Last of Us 2: un addio difficile per l'attore e i fan. Scopri i retroscena! 🔗mistermovie.it

Mister Movie | The Last of Us 2: La Morte di Joel Divide, Pascal la Prende con Filosofia (e Golf!) - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scopri come Pedro Pascal ha reagito alla controversa scena della morte di Joel in The Last of Us 2 e il suo bizzarro paragone con Game of Thrones! 🔗mistermovie.it

Se ne parla anche su altri siti

Joel Souza: Il Dolore di Rust, il Silenzio su Baldwin e la Sicurezza sui Set; 9-1-1: Lone Star Cancellata! Ecco i Veri Motivi Dietro la Chiusura Inaspettata; Prime Opinioni sulla Serie TV di Harry Potter: HBO interviene sul ruolo di J.K. Rowling; Return of the Rocketeer: Oyelowo Accusa Disney, Progetto Bloccato da Paure Politiche?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

'Rust' Director Joel Souza: 'I Wish I Never Wrote The Damn Movie' - The man who wrote and directed “Rust” sincerely wishes he had nothing to do with it. “I wish I never wrote the damn movie,” Joel Souza told The Guardian, in what may be the most anguished press tour ... 🔗huffpost.com