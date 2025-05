Mister Movie | Giulia De Lellis Incinta | Gioia Rosa Scoop Rovente e la Stoccata di Signorini

Mister Movie | Cicogna in Volo per Giulia De Lellis e Tony Effe: Primo Figlio in Arrivo! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scoop clamoroso: l'influencer e il rapper aspettano un bambino! Le immagini esclusive e i dettagli sulla gravidanza che sta facendo sognare i fan. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Giulia De Lellis e Tony Effe: nuova crisi all’orizzonte? - e voci di una possibile crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe tornano a infiammare il gossip. Dopo il Festival di Sanremo 2024, dove il rapper era in gara, si era diffusa la notizia di una rottura tra lui e l'influencer. Tuttavia, la coppia aveva subito smentito i rumors mostrandosi felice e serena durante una vacanza alle Maldive. Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi per problemi irrisolti? Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, il viaggio esotico potrebbe essere stato più un impegno lavorativo che un’occasione di riconciliazione. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Giulia De Lellis Incinta, svelato Sesso, Nome e Data Nascita del figlio di Tony Effe? - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. L'influencer nega seccamente le voci di gravidanza lanciate da Chi, ma le indiscrezioni su una bimba di nome Priscilla si fanno insistenti. Cosa sta succedendo? 🔗mistermovie.it

