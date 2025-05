Mirca Viola | “Vinsi Miss Italia ma venni squalificata perché ero sposata e mamma Sul concorso c’è ipocrisia”

Mirca Viola vinse Miss Italia nel 1987, ma fu costretta a cedere il titolo perché sposata, cosa non era ammessa al regolamento dell'epoca, e madre di un bambino. In un'intervista, l'attrice e regista ripercorre quell'esperienza: "La regola fu cambiata grazie a quanto mi è accaduto". E sul concorso: "Credo che si sia esagerato nel demonizzarlo e criticarlo con una certa dose di ipocrisia". 🔗 vinsenel 1987, ma fu costretta a cedere il titolo, cosa non era ammessa al regolamento dell'epoca, e madre di un bambino. In un'intervista, l'attrice e regista ripercorre quell'esperienza: "La regola fu cambiata grazie a quanto mi è accaduto". E sul: "Credo che si sia esagerato nel demonizzarlo e criticarlo con una certa dose di ipocrisia". 🔗 Fanpage.it

