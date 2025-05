Miranda avvisa l’Inter | Il Barcellona conosce i punti deboli dei nerazzurri e al ritorno…

Barcellona Miranda si è espresso sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi e sulla sfida in arrivo con i catalani in ChampionsIntervistato da SER Catalunya, il difensore del Bologna Juan Miranda si è pronunciato sull’Inter in vista della partita di ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona: LE PAROLE – «Abbiamo giocato bene contro di loro, ma hanno grandi giocatori e stanno lottando per il titolo del campionato. Sono una grande squadra. Il segreto per batterli? Il nostro gioco è molto diretto e ogni squadra che affrontiamo ha difficoltà. Il Barcellona ha armi più che sufficienti per battere l’Inter, e Hansi Flick conosce sicuramente meglio di chiunque altro i loro punti deboli. Vedremo una grande partita»YAMAL – «Avevo sentito parlare di lui, ma alla Masia si sentono tanti nomi. 🔗 Internews24.com - Miranda avvisa l’Inter: «Il Barcellona conosce i punti deboli dei nerazzurri e al ritorno…» L’esterno del Bologna ed exsi è espresso sul momento deldi Simone Inzaghi e sulla sfida in arrivo con i catalani in ChampionsIntervistato da SER Catalunya, il difensore del Bologna Juansi è pronunciato sulin vista della partita di ritorno delle semifinali di Champions League contro il: LE PAROLE – «Abbiamo giocato bene contro di loro, ma hanno grandi giocatori e stanno lottando per il titolo del campionato. Sono una grande squadra. Il segreto per batterli? Il nostro gioco è molto diretto e ogni squadra che affrontiamo ha difficoltà. Ilha armi più che sufficienti per battere, e Hansi Flicksicuramente meglio di chiunque altro i loro. Vedremo una grande partita»YAMAL – «Avevo sentito parlare di lui, ma alla Masia si sentono tanti nomi. 🔗 Internews24.com

