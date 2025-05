Miracolo di maggio di San Gennaro a Napoli strade chiuse per la processione | il piano traffico

maggio, giorno del cosiddetto "Miracolo di maggio" di San Gennaro, il Comune di Napoli ha varato un piano traffico per consentire la traslazione delle reliquie del Patrono partenopeo. 🔗 Sabato 3, giorno del cosiddetto "di" di San, il Comune diha varato unper consentire la traslazione delle reliquie del Patrono partenopeo. 🔗 Fanpage.it

13 maggio 1981: il Miracolo di Piazza San Pietro - AGI - Il 13 maggio 1981 si dice che in piazza San Pietro ci fu un miracolo. È ricordato da una lapide sistemata tra i sampietrini. In quella data - giorno della prima apparizione della Madonna ai tre pastorelli di Fatima (Portogallo) – e proprio in quel punto, il turco Mehemet Ali A?ca del gruppo di estrema destra dei Lupi Grigi, con la sua arma Browning HP calibro 9 sparò al papa Karol Wojtyla, oggi san Giovanni Paolo II. 🔗agi.it

Attesa a Napoli per il miracolo di San Gennaro: riti e superstizioni - AGI - Sabato 3 maggio il sangue di San Gennaro tornerà sotto gli occhi dei fedeli, nel tradizionale miracolo di primavera che si rinnova nel Duomo di Napoli. La cerimonia celebra la liquefazione del sangue del patrono, nella ricorrenza meno famosa rispetto a quella di settembre ma profondamente sentita dalla città. Il miracolo di maggio, infatti, ricorda la traslazione delle reliquie di San Gennaro da Pozzuoli a Napoli, e si distingue per l'antica processione che accompagna il busto e le ampolle del santo fino alla basilica di Santa Chiara, attraversando il cuore del centro storico. 🔗agi.it

San Gennaro, miracolo di maggio: ecco il dispositivo traffico - Nella giornata di domani, sabato 3 maggio, in occasione dell'evento religioso della Traslazione delle reliquie di San Gennaro, a partire dalle ore 16, e' istituito un dispositivo temporaneo di circola ... 🔗msn.com

Miracolo di San Gennaro, sabato a Napoli la diretta televisiva su Canale 21: la data e l'ora - Nell’anno del Giubileo, dopo aver salutato Papa Francesco e mentre la Chiesa continua a camminare pronta ad invocare lo Spirito Santo per il ... 🔗msn.com

TV - Il miracolo di San Gennaro in diretta su Canale 21 sabato 3 maggio alle ore 16:30 - Nell’anno del Giubileo, dopo aver salutato Papa Francesco e mentre la Chiesa continua a camminare pronta ad invocare lo Spirito Santo per il Successore di Pietro, il mese di maggio è dedicato alla fed ... 🔗napolimagazine.com