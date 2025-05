Mio marito sentiva odori che non c’erano e aveva continui déjà vu | pensava fosse stress anche il medico concordava Poi la diagnosi choc | il racconto di Leanne Fair

déjà vu essere il sintomo di un tumore al cervello? Purtroppo sì. È la drammatica lezione imparata da Leanne Fair, 45 anni, di Edimburgo, che ha perso il marito Barry Fair a soli 44 anni a causa di un cancro cerebrale aggressivo, i cui primi, subdoli segnali erano stati scambiati per semplice stress. Ora Leanne, come riporta il Daily Mail, condivide la sua storia per mettere in guardia altre persone e per sostenere la ricerca.Tutto iniziò nel gennaio 2022. Barry, un consulente finanziario di 44 anni, iniziò a sperimentare strani sintomi: percepiva odori che non esistevano e viveva frequenti episodi di déjà vu. Attribuì tutto allo stress di un lavoro frenetico e impegnativo. anche il suo medico di base confermò questa ipotesi, non ravvisando nulla di preoccupante.

