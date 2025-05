Mio figlio insultato minacciato e poi aggredito L' unico modo per risolvere i problemi del calcio è fare pulizia totale

Ternitoday.it - “Mio figlio insultato, minacciato e poi aggredito. L'unico modo per risolvere i problemi del calcio è fare pulizia totale” Un nuovo episodio di cronaca si è verificato sui campi dilettantistici dell’Umbria. E’ accaduto la scorsa domenica nel campionato di Prima Categoria e più in particolare nelle battute conclusive del match tra Tiber-S.Arcangelo. L’episodio è stato ricostruito nel dispositivo del Giudice Sportivo. 🔗 Ternitoday.it

Shiva torna in libertà: “Avevo una pistola nello zainetto perché mi sentivo minacciato. Ho accettato il duplice tentato omicidio per mio figlio e per i concerti” - “Ho concordato lo sconto di pena in cambio dell’accettazione, non posso più dibatterla. Ho accettato il duplice tentato omicidio per mio figlio e per i concerti. Ho voglia di mettermi in gioco, di lavorare, di tornare a fare quello che mi piace”, si è espresso così Shiva, con toni redentivi, durante la 48 ore passata assieme all’inviato de “Le Iene” Nicolò De Devitiis. Dopo mesi trascorsi tra carcere e domiciliari, lo scorso 18 marzo Andrea Arrigoni, in arte Shiva, è tornato – parzialmente – libero. 🔗ilfattoquotidiano.it

Quattordicenne pestato dal branco, il papà denuncia: «Mio figlio minacciato anche dopo l'aggressione» - CIVITANOVA Prima l?aggressione choc, poi le minacce. Un incubo infinito per il ragazzino di 14 anni vittima dei bulli. Il pestaggio è avvenuto mercoledì scorso a Civitanova, nella... 🔗corriereadriatico.it

"Mio figlio accerchiato, minacciato e rapinato sul bus da una banda di ragazzini" - "Lo hanno accerchiato, infilando le loro mani dappertutto: nei jeans, nello zaino, nelle tasche del giubbotto. A volte sotto la minaccia di un coltello, altre volte sotto la minaccia di ripercussioni fisiche, altre ancora con semplici richieste verbali. I soldi che questo gruppetto di minorenni... 🔗parmatoday.it

«Mio figlio e la baby gang. Minacciato col taser, non esce di casa. E loro hanno giacconi rubati» - «Sono due giorni che mio figlio per lo choc ... vita fa l’imprenditore. Al figlio i baby-rapinatori hanno portato via il giubbotto dopo che lo avevano minacciato col taser. 🔗msn.com

Aggressioni al Kebab di via Roma, il titolare minacciato da due fratelli magrebini: «Li ho denunciati e ora ho paura: riporto mio figlio in Turchia» - TREVISO «Ho paura per mio figlio. Uno dei due fratelli marocchini che mi ha minacciato e picchiato è tornato sotto al mio locale sabato sera, nonostante avesse il divieto di accesso alle aree ... 🔗ilgazzettino.it

Preside denuncia,insultato e minacciato dal padre di un'alunna - (ANSA) - ROMA, 21 OTT - Insultato e minacciato dal padre di un'alunna. E' quanto denunciato dal preside dell'istituto comprensivo di Pomezia, vicino Roma. L'episodio sarebbe avvenuto nei giorni ... 🔗msn.com