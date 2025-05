Minotti allarga la lotta Champions | Bologna Juve è decisiva ma occhio se dovesse finire in parità In quel caso… La prospettiva dell’ex calciatore

© Juventusnews24.com - Minotti allarga la lotta Champions: «Bologna Juve è decisiva, ma occhio se dovesse finire in parità. In quel caso…». La prospettiva dell’ex calciatore Minotti, ex difensore del Bologna, è stato interpellato sullo scontro diretto valevole per la conquista di un posto Champions tra i rossoblù e il BolognaQuesta mattina l’edizione bolognese di Repubblica ha intervistato Lorenzo Minotti per parlare di Bologna Juve. Di seguito, riveliamo le sue impressioni su una lotta Champions che può inglobare anche Roma e Fiorentina.PAROLE – «Bologna Juve decisiva per la Champions? Sì o quasi. Chi vince sarà favorita per la Champions, un pareggio farebbe invece perdere terreno a entrambe. In quel caso sarà in vantaggio chi dovesse spuntarla tra Roma e Fiorentina». .com 🔗 , ex difensore del, è stato interpellato sullo scontro diretto valevole per la conquista di un postotra i rossoblù e ilQuesta mattina l’edizione bolognese di Repubblica ha intervistato Lorenzoper parlare di. Di seguito, riveliamo le sue impressioni su unache può inglobare anche Roma e Fiorentina.PAROLE – «per la? Sì o quasi. Chi vince sarà favorita per la, un pareggio farebbe invece perdere terreno a entrambe. Incaso sarà in vantaggio chispuntarla tra Roma e Fiorentina». .com 🔗 Juventusnews24.com

