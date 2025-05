Minorenne armato di machete aggredisce due turisti per rapinarli il ragazzino rintracciato dai carabineri

turisti sono stati aggrediti e rapinati da un giovanissimo malvivente armato di machete poi individuato e arrestato dai carabinieri. La vittime, entrambe milanesi, intorno alle 3 si trovavano lungo viale Vaspucci nel cuore della. 🔗 Riminitoday.it - Minorenne armato di machete aggredisce due turisti per rapinarli, il ragazzino rintracciato dai carabineri Paura a Marina Centro, nella notte tra giovedì e venerdì, dove duesono stati aggrediti e rapinati da un giovanissimo malviventedipoi individuato e arrestato dai carabinieri. La vittime, entrambe milanesi, intorno alle 3 si trovavano lungo viale Vaspucci nel cuore della. 🔗 Riminitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Assalto tra i passanti: armato con un sanpietrino aggredisce un 24enne - Forlì, 26 marzo 2025 – Mancano dieci minuti alle 16 di ieri. E nella vena centralissima di corso della Republica – a quell’ora affollata di passanti – esplode il caos. Si scatena il panico. Con un uomo di colore che dà l’assalto all’improvviso a un giovane che sta tranquillamente camminando sotto il portico, nell’area vicina a piazza Saffi. L’aggressore è armato con un sanpietrino (un blocchetto di roccia utilizzato per la realizzazione del lastricato stradale). 🔗ilrestodelcarlino.it

Ubriaco armato semina il panico: brandisce ascia e machete a Roma. Arrestato dopo l’intervento dei Carabinieri - Un machete in una mano, un’ascia nell’altra. Occhi sbarrati, andatura barcollante, parole biascicate da un alcol che gli aveva infuso un delirio di onnipotenza. Così si è presentato in strada, su viale del Campo Boario a Roma Ostiense, un ventisettenne italiano di origine sinti che lunedo sera ha scatenato il panico tra i passanti. E nemmeno all’arrivo delle forze dell’ordine ha ceduto: ha continuato a brandire le armi, sfidando chiunque provasse a fermarlo. 🔗secoloditalia.it

Uomo armato di bastone minaccia personale del supermercato e aggredisce poliziotti - Pescara - Un 37enne con precedenti penali ha seminato il panico in un supermercato di via Tiburtina a Pescara, minacciando i dipendenti con un bastone appuntito e tentando di aggredire gli agenti intervenuti sul posto. Nella mattinata del 12 marzo 2025, un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali, ha causato tensione all'interno di un supermercato situato in via Tiburtina a Pescara. 🔗abruzzo24ore.tv

Approfondimenti da altre fonti

Armato di macete aggredisce due turisti in riviera: fermato giovanissimo modenese; Accoltella il padre con un machete e poi prova a uccidere la madre: 17enne arrestato; Quartu, 17enne ferisce il padre col machete; Cagliari, ferisce il padre e minaccia la madre con un machete: 17enne arrestato. 🔗Cosa riportano altre fonti

Aggredisce l'ex compagna davanti alla figlia minorenne, scatta un arresto - L’attività investigativa avviata dai militari dell’Arma, sviluppata anche attraverso ... in presenza della figlia minorenne, mentre si trovava in una via del centro abitato. 🔗msn.com

Aggredisce l’ex compagna davanti alla figlia minore. Arrestato - L’attività investigativa avviata dai militari dell’Arma, sviluppata anche ... The post Aggredisce l’ex compagna davanti alla figlia minore. Arrestato appeared first on Tempostretto. 🔗msn.com

Aggredisce l’ex compagna davanti la figlia minorenne, arrestato - L’attività investigativa avviata dai militari dell’Arma, sviluppata anche attraverso l’analisi ... in presenza della figlia minorenne, mentre si trovava in una via del centro abitato. 🔗grandangoloagrigento.it