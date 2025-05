Ministero Commercio | Cina sta valutando messaggi degli USA che auspicano colloqui sui dazi

Ministero del Commercio cinese ha dichiarato oggi che il Paese sta valutando la situazione, dal momento che gli Stati Uniti hanno recentemente contattato piu' volte attraverso i canali pertinenti, esprimendo il desiderio di impegnarsi in colloqui con la Cina su questioni tariffarie. La posizione della Cina e' stata coerente: se costretta a combattere, la Cina combattera' fino alla fine, mentre per i colloqui la porta e' aperta, ha dichiarato un portavoce del Ministero del Commercio. Le guerre tariffarie e commerciali sono state avviate unilateralmente dagli Stati Uniti che, se vogliono negoziare, devono dimostrare sincerita' preparandosi e intraprendendo azioni concrete, come la correzione delle loro pratiche errate e l'abolizione delle tariffe unilaterali, sostiene il comunicato.

