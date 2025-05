Lanazione.it - Minimarket, Palazzo Vecchio rinnova l’ordinanza: chiusura dalle 21 alle 7 in 36 strade e piazze

Firenze, 2 maggio 2025 – Altri 120 giorni di divieti per i. Da lunedì 5 maggio viene prorogata laobbligatoria21 per i locali di questo tipo che si trovano in 36fiorentine. “per laanticipata dei21 ha funzionato e ha dato risultati importanti; per questo abbiamo deciso dirla per i prossimi mesi caldi, in cui riteniamo sia ancora necessario questo provvedimento – dice la sindaca Sara Funaro -.si inserisce in un contesto più ampio di controlli che vengono svolti insiemeforze dell’ordine. Continuiamo ad impegnarci per la sicurezza delle persone e per il rispetto delle regole. E ringraziamo per la collaborazione la Prefettura con la quale stiamo lavorando per dare ai cittadini risposte concrete”. 🔗 Lanazione.it