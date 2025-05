Minaccia di farla finita un carabiniere al telefono la convince a tornare a casa

casa con l’intento di farla finita. 🔗 Ilpiacenza.it - Minaccia di farla finita, un carabiniere al telefono la convince a tornare a casa A volte una telefonata - una voce tranquillizzante e rassicurante - può fare la differenza tra la disperazione e la salvezza. È quanto accaduto la scorsa notte ad Agazzano, dove una donna sopraffatta dal peso di un disagio psico-fisico, ha abbandonato la propriacon l’intento di. 🔗 Ilpiacenza.it

Cosa riportano altre fonti

"Voglio farla finita", chiama il 112 e minaccia di buttarsi dal balcone - Ha chiamato il numero unico per le emergenze comunicando la propria volontà di farla finita. Ma la capacità e la preparazione dell'agente in servizio presso la sala operativa della questura di Trento e al tempestivo intervento delle volanti ha evitato il peggio. L'operatore ha iniziato infatti... 🔗trentotoday.it

Ieri in Campania: 24enne vuole farla finita, salvata dai Carabinieri. Ipotesi di omicidio per la morte di Carmela Quaranta - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedì primo maggio 2025. Avellino – A Montoro, una 24enne del posto aveva deciso di farla finita lanciandosi da un ponte delle ferrovie alla frazione Piano. Grazie alla segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato la predetta in evidente stato confusionale nei pressi del ponte, l’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Avellino ha disposto l’immediato intervento di una pattuglia della Stazione di Solofra, già di perlustrazione in quell’area. 🔗anteprima24.it

Minaccia di gettarsi dal cavalcavia, carabiniere scavalca la rete e riesce a salvarlo - Con coraggio e fermezza ha scavalcato la rete afferrandolo e riuscendo poi a metterelo in sicurezza con la collaborazione di alcuni colleghi: così un uomo di 41 anni che minaccia di gettarsi nel vuoto da un cavalcavia è stato tratto in salvo dai carabinieri. E’ accaduto due giorni fa ad... 🔗latinatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Minaccia di farla finita, un carabiniere al telefono la convince a tornare a casa; In piena notte minaccia di buttarsi dal ponte della ferrovia a Collegno: 53enne salvato dai carabinieri; Francavilla Fontana, un tredicenne minaccia di farla finita: salvato dai Carabinieri; Minaccia di farla finita sdraiandosi sui binari del treno, salvata dai carabinieri. 🔗Ne parlano su altre fonti

Montoro, minaccia di lanciarsi dal ponte: 24enne salvata dai carabinieri - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Minaccia di lanciarsi dal ponte, 24enne di Montoro salvata dai carabinieri - Questa notte verso le 00:30, a Montoro, una 24enne del posto aveva deciso di farla finita lanciandosi da un ponte delle ferrovie alla frazione Piano. Grazie alla segnalazione di un cittadino che l'ave ... 🔗corriereirpinia.it

In piena notte minaccia di buttarsi dalla passerella pedonale a Collegno: 53enne salvato dai carabinieri - Prima ha scavalcato il parapetto della passerella pedonale poi è rimasto in bilico sul cornicione esterno, oltre la ringhiera di protezione, manifestando l’intento di farla finita, ma è stato salvato ... 🔗torinotoday.it