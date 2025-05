Minaccia di buttarsi dalla passerella pedonale a Collegno | 53enne salvato dai carabinieri

Prima ha scavalcato il parapetto della passerella pedonale poi è rimasto in bilico sul cornicione esterno, oltre la ringhiera di protezione, manifestando l'intento di farla finita, ma è stato salvato grazie all'intervento dei carabinieri e alla chiamata effettuata da qualche testimone.

"Voglio farla finita", chiama il 112 e minaccia di buttarsi dal balcone - Ha chiamato il numero unico per le emergenze comunicando la propria volontà di farla finita. Ma la capacità e la preparazione dell'agente in servizio presso la sala operativa della questura di Trento e al tempestivo intervento delle volanti ha evitato il peggio. L'operatore ha iniziato infatti... 🔗trentotoday.it

Maltempo in Toscana: chiusi negozi e attività produttive a Lastra a Signa e Signa. Vietata passerella pedonale sull’Arno - Sul fronte viabilità, disposta la chiusura della passerella pedonale sull'Arno al confine con Lastra a Signa e del ponte carrabile sull'Arno in caso del superamento del secondo livello di guardia. Infine interdetta la presenza di persone nelle aree degli alvei arginali di fiumi e torrenti L'articolo Maltempo in Toscana: chiusi negozi e attività produttive a Lastra a Signa e Signa. Vietata passerella pedonale sull’Arno proviene da Firenze Post. 🔗.com

