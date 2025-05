Minaccia alla democrazia | l’intelligence interna della Germania BfV classifica l’Alternativa per la Germania come organizzazione estremista

Germania (AfD) è “un’organizzazione estremista che Minaccia la democrazia”. A sostenerlo è l’agenzia di intelligence interna tedesca, la BfV, che ha modificato la classificazione del partito — in forte ascesa nei consensi — finora segnalato a livello federale come “caso sospetto” di estremismo di destra.L’agenzia, responsabile della salvaguardia dell’ordine costituzionale, ha sottolineato che la nuova designazione arriva dopo un esame “intenso e approfondito”, durato diversi mesi.“Minaccia alla democrazia”: l’intelligence interna della Germania BfV classifica l’Alternativa per la Germania come organizzazione estremista“La concezione di popolo basata sull’etnia e sulle origini, che domina all’interno del partito, non è compatibile con il libero ordine democratico – ha dichiarato oggi la BfV, citata da Deutsche Welle – : mira a escludere determinati gruppi di popolazione da un’eguale partecipazione alla società, a sottoporli a trattamenti che violano la Costituzione e, di conseguenza, ad assegnare loro uno status giuridicamente subordinato”. 🔗 Lanotiziagiornale.it - “Minaccia alla democrazia”: l’intelligence interna della Germania BfV classifica l’Alternativa per la Germania come organizzazione estremista Il partito di estrema destra Alternativa per la(AfD) è “un’chela”. A sostenerlo è l’agenzia di intelligencetedesca, la BfV, che ha modificato lazione del partito — in forte ascesa nei consensi — finora segnalato a livello federale“caso sospetto” di estremismo di destra.L’agenzia, responsabilesalvaguardia dell’ordine costituzionale, ha sottolineato che la nuova designazione arriva dopo un esame “intenso e approfondito”, durato diversi mesi.“”:BfVper la“La concezione di popolo basata sull’etnia e sulle origini, che domina all’interno del partito, non è compatibile con il libero ordine democratico – ha dichiarato oggi la BfV, citata da Deutsche Welle – : mira a escludere determinati gruppi di popolazione da un’eguale partecipazionesocietà, a sottoporli a trattamenti che violano la Costituzione e, di conseguenza, ad assegnare loro uno status giuridicamente subordinato”. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La difesa della democrazia contro la minaccia del populismo spiegata da Scandizzo - Nel dicembre 2023 la Commissione Ue aveva presentato “Il pacchetto per la difesa della democrazia”, proponendo una strategia per proteggere un’Europa fondata su democrazia, Stato di diritto e libertà fondamentali. Anche alla luce degli avvenimenti più recenti, i riferimenti del documento alla protezione dalle minacce interne ed esterne e alla lotta alla disinformazione appaiono di grande attualità. 🔗formiche.net

«La sinistra è la vera minaccia alla democrazia e alla competitività» - Così il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza: «Oggi a Strasburgo la sinistra ha messo in piedi un dibattito surreale, provando a nascondere che i veri pericoli per la competitività e la democrazia sono loro che - nonostante centinaia di milioni di europei abbiano votato per il cambiamento - vorrebbero continuare con le loro eurofollie rosso-verdi». Continua a leggere 🔗laverita.info

Israele, il vice capo dello Shin Bet guiderà ad interim l’intelligence interna - TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il vice capo dello Shin Bet assumerà la guida ad interim dell’agenzia di intelligence interna israeliana, fino a quando non verrà nominato il successore di Ronen Bar, sollevato dall’incarico dal primo ministro, Benjamin Netanyahu. Lo ha annunciato oggi l’ufficio del premier. L’identità del capo temporaneo dello Shin Bet è anonima. Il capo dell’esecutivo sta proseguendo con le interviste dei potenziali successori di Bar, dopo che ieri, a sorpresa, è stata ritirata la scelta dell’ex vice ammiraglio della Marina militare, Eli Sharvit. 🔗unlimitednews.it

Ne parlano su altre fonti

“Minaccia alla democrazia”: l'intelligence della Germania contro Afd; In Israele il governo licenzia il capo dello Shin bet; Crosetto scagiona i servizi segreti. Ma una mela marcia può fare danni; Allarme 007 tedeschi, AfD minaccia estremista in UE. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Germania, l'intelligence dichiara l'Afd "pericolo per la democrazia" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Per l'intelligence tedesca, AfD è una forza "estremista" che "minaccia la democrazia" - L'agenzia di intelligence tedesca ha classificato l'estrema destra Alternative für Deutschland come entità estremista che minaccia la democrazia, una mossa che le consente di monitorare meglio il part ... 🔗informazione.it

La Germania ha dichiarato l’AfD “ufficialmente” xenofobo e pericoloso per la democrazia - La Germania ha dichiarato l’AfD “ufficialmente” xenofobo e pericoloso per la democrazia Lo ha stabilito il BfV, i servizi segreti interni. Il partito tedesco di estrema destra è il secondo più votato. 🔗informazione.it