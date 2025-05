Mille migranti a Lampedusa Ma il sistema al collasso è l’accoglienza | sulla strada finiscono anche i rifugiati

migranti che nello stesso periodo del 2024. Il trend ribassista che il governo vedeva confermato anche per quest’anno è stato cancellato dagli arrivi delle ultime settimane. Dal 25 aprile al primo maggio sono sbarcate 2.659 persone. Un anno fa, stesse date, gli sbarchi erano stati 106. Mentre nel cpr di Gjader, in Albania, ci sono una ventina di irregolari in attesa di rimpatrio, nell’hotspot di Lampedusa si contano 1.052 ospiti. Numeri da “centro al collasso”, attaccava Giorgia Meloni quando al Viminale c’era Luciana Lamorgese, promettendo il blocco navale. Gli sbarchi, invece, sono aumentati anche col governo Meloni, arrivando a 157mila nel 2023, ma così tanti dal 2017. Poi il calo in seguito al memorandum tra Bruxelles e Tunisi: 66mila nel 2024, meno 60% rispetto al 2023. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Mille migranti a Lampedusa. Ma il sistema al collasso è l’accoglienza: sulla strada finiscono anche i rifugiati Nel 2025 sono sbarcati piùche nello stesso periodo del 2024. Il trend ribassista che il governo vedeva confermatoper quest’anno è stato cancellato dagli arrivi delle ultime settimane. Dal 25 aprile al primo maggio sono sbarcate 2.659 persone. Un anno fa, stesse date, gli sbarchi erano stati 106. Mentre nel cpr di Gjader, in Albania, ci sono una ventina di irregolari in attesa di rimpatrio, nell’hotspot disi contano 1.052 ospiti. Numeri da “centro al”, attaccava Giorgia Meloni quando al Viminale c’era Luciana Lamorgese, promettendo il blocco navale. Gli sbarchi, invece, sono aumentaticol governo Meloni, arrivando a 157mila nel 2023, ma così tanti dal 2017. Poi il calo in seguito al memorandum tra Bruxelles e Tunisi: 66mila nel 2024, meno 60% rispetto al 2023. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Migranti, sbarcate a Lampedusa 670 persone in sole 10 ore - Dieci barconi provengono dalla Libia, uno invece dalla Tunisia. A seguito degli ultimi sbarchi il centro di accoglienza dell'isola è arrivato a contare 765 persone L'articolo Migranti, sbarcate a Lampedusa 670 persone in sole 10 ore proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Agganciati due barconi al largo di Lampedusa, sbarcano 95 migranti - Due sbarchi, con un totale di 95 migranti, a Lampedusa. A soccorrere i barchini, con a bordo 20 e 75 sedicenti bengalesi, egiziani e pakistani, sono state le motovedette di Frontex e della guardia costiera. I gruppi, che hanno riferito d'essere partiti da Sabratah e Zawiya in Libia, sono stati... 🔗agrigentonotizie.it

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: approdano in 135 - Tre sbarchi di migranti a Lampedusa hanno portato, in tutto, 135 persone. Due natanti sono stati soccorsi da Frontex a bordo delle motovedette. Sui mezzi, partiti dai porti libici di Sabratha e Zuara, 67 fra bengalesi ed egiziani e 47 eritrei, etiopi e pakistani. Fra questi ultimi anche tre minori. I finanzieri hanno, invece, bloccato 21 migranti, fra cui 3 donne e un minore. Ai soccorritori hanno. 🔗feedpress.me

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mille migranti a Lampedusa. Ma il sistema al collasso è l’accoglienza: sulla strada finiscono anche i…; L’ex questore Ricifari: «A Lampedusa trovai un sistema fatiscente, nell’estate 2023 sbarcarono 107mila migranti»; Migranti: 10 anni fa la strage dei mille a Lampedusa, si continua a morire in mare; 11 anni fa la tragedia di Lampedusa, nelle ultime 24 ore mille nuovi sbarchi, ma in complesso calano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sbarchi di migranti a Lampedusa, in mille nell'hotspot - SosMediterranee Nelle stesse ore in cui il mondo rivolge il suo ultimo saluto a papa Francesco, continuano ad arrivare, sull’isola di Lampedusa, anche gli “ultimi”: i migranti che fuggono dal Nord… Le ... 🔗informazione.it

A Lampedusa oltre 350 migranti in un solo giorno: con il bel tempo riprendono gli sbarchi - LAMPEDUSA – Con il miglioramento delle condizioni meteo-marine, gli sbarchi di migranti verso Lampedusa sono ripresi con intensità. Nella giornata di oggi, giovedì 2 maggio, ... 🔗msn.com

900 migranti a Lampedusa con undici sbarchi in poche ore - Non si arresta il flusso migratorio verso Lampedusa. In appena dieci ore, a partire da giovedì, sono sbarcati sull’isola oltre 900 migranti, confermando ... 🔗pupia.tv