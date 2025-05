Milioni di italiani chiamati alle urne | chi dovrà votare tra maggio e giugno 2025

Milioni di cittadini italiani saranno chiamati alle urne nelle prossime settimane. Si inizia domenica 4 maggio con le elezioni comunali in Trentino-Alto Adige: la giornata segnerà l'apertura del doppio appuntamento elettorale previsto per i mesi di maggio e giugno 2025.

