Milano rapine violente con la scusa della sigaretta | fermati due romeni

Milano ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria due cittadini romeni di 26 e 48 anni, senza fissa dimora 🔗 Imolaoggi.it - Milano, rapine violente con la scusa della sigaretta: fermati due romeni La Polizia di Stato diha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria due cittadinidi 26 e 48 anni, senza fissa dimora 🔗 Imolaoggi.it

Cosa riportano altre fonti

Rapine con la scusa della sigaretta, due fermati a Milano - MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria due cittadini romeni di 26 e 48 anni, senza fissa dimora, ritenuti responsabili della rapina commessa ai danni di un 28enne italiano nelle prime ore dello scorso giovedì 17 aprile. Quella notte, mentre camminava poco dopo la mezzanotte in via Lorenteggio, il giovane milanese ero stato avvicinato da due persone che, prima gli hanno chiesto una sigaretta, e poi, dopo aver ricevuto risposta negativa, lo hanno minacciato per ottenere dei soldi: se non li avesse consegnati, il 26enne indagato ... 🔗unlimitednews.it

Maxi blitz della Polizia a Milano contro rapine in strada - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano e dalla Procura della per i minorenni, sta dando esecuzione a numerosi provvedimenti restrittivi anche a carico di soggetti stranieri. L'operazione - spiega la Polizia - nasce da un'attività di indagine sistematica sul fenomeno delle rapine e dei furti con strappo commessi da giovani stranieri negli ultimi mesi e ha svelato un importante attività di ricettazione. 🔗quotidiano.net

Bologna, rapine violente in negozi: arrestati due somali - Due arresti dei carabinieri per tentate rapine nei negozi. Si tratta di due cittadini somali di 26 e 41 anni I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato il presunto autore di una tentata rapina impropria e resistenza a un pubblico ufficiale, fuori dal negozio OVS di via dei Mille, dove i militari sono arrivati dopo... 🔗imolaoggi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milano, la scusa della sigaretta e poi le rapine violente: il video di un'aggressione, due arresti; Rapine violente con la scusa della sigaretta, due fermi a Milano; Milano, rapine violente con la scusa della sigaretta: fermate due persone; Prima si avvicinano con la scusa della sigaretta, poi minacciano e picchiano le vittime per derubarle: due arresti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rapine violente con la scusa della sigaretta, due uomini fermati a Milano - MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria due cittadini romeni di 26 e 48 anni, senza fissa dimora, ritenuti responsabili della rapina commessa ai ... 🔗msn.com

Milano, la scusa della sigaretta e poi le rapine violente: il video di un'aggressione, due arresti - Il 26enne è stato ritenuto responsabile di altre cinque rapine avvenute negli ultimi due mesi. Tra queste, una rapina a una cittadina filippina di 70 anni in viale Misurata e un’aggressione a un ... 🔗virgilio.it

Milano, rapine violente con la scusa della sigaretta: fermate due persone - La Polizia di Stato di Milano ha sottoposto a fermo due cittadini romeni di 26 e 48 anni, senza fissa dimora, ritenuti responsabili della rapina commessa ai danni di un 28enne italiano nelle prime ore ... 🔗milano.repubblica.it