Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato una Nuova piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Milano.La procedura, già abbozzata dal governo Draghi-Cartabia e attuata nel 2024 da quello Meloni-Nordio, viene sperimentata per la prima volta con l'obiettivo di "contribuire a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - spiega l'Ordine sul proprio sito internet -, offrendo a Avvocati e praticanti uno strumento con cui segnalare non solo disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi da parte degli Uffici Giudiziari". 🔗 Quotidiano.net - Milano: Nuova piattaforma dell'Ordine Avvocati per segnalazioni su magistrati e personale giudiziario L'deglidiha attivato unaper l'inoltroriguardantiamministrativo degli Uffici Giudiziari di.La procedura, già abbozzata dal governo Draghi-Cartabia e attuata nel 2024 da quello Meloni-Nordio, viene sperimentata per la prima volta con l'obiettivo di "contribuire a migliorare l'efficienza del sistema- spiega l'sul proprio sito internet -, offrendo ae praticanti uno strumento con cui segnalare non solo disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi da parte degli Uffici Giudiziari". 🔗 Quotidiano.net

La rettrice dell'università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, ha presentato la nuova Fondazione Bicocca, che avrà il compito di stringere legami forti tra ricerca accademica e mondo dell'imprenditoria, gestire i master, supportare i brevetti - «Un’università all’avanguardia, pronta ad affrontare le sfide del futuro». Con queste parole Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’università di Milano-Bicocca, ha presentato la nuova Fondazione Bicocca, importante tassello di un percorso di crescita e innovazione dell’ateneo milanese che si pone sempre di più come un polo d’eccellenza. ... 🔗iodonna.it

Il caso dell’au pair americana a Milano è la nuova serie che non sapevamo di volere - La 21enne statunitense Ella Katherine sta facendo parlare di sé per aver condiviso la sua fuga notturna dalla casa della famiglia ospitante. Ecco perché la vicenda ha tenuto gli utenti incollati allo schermo e perché è diventata controversa 🔗vanityfair.it

Milano, la nuova vita dell’Isola: “Movida e locali alla moda. Non ha più un’identità” - È questione di ravioli cinesi e locali alla moda. Nel quartiere Isola, il tessuto popolare e familiare si è piegato al glamour, a una movida patinata fatta di brunch e cocktail. Residenti e commercianti storici se ne sono andati, spinti via dai prezzi alle stelle e dall’esplosione della vita notturna. Al loro posto, locali e ristoranti sono spuntati come funghi. E l’esempio più evidente è via Borsieri: un lungo salotto all’aperto, invaso da tavolini e insegne di ogni genere. 🔗ilgiorno.it

Milano Expo sta per diventare un hub futuristico dell’innovazione - A dieci anni dall’Esposizione universale nasce «Mind», in cui lavoreranno, studieranno e faranno ricerca 70mila persone. L’apertura del campus della Statale è prevista nel 2027 ... 🔗giornaledibrescia.it