Milano l' odissea di Thomas | 21enne vittima dei maranza

Tgcom24.mediaset.it - Milano, l'odissea di Thomas: 21enne vittima dei maranza Milano". Ha 21 anni e una missione Thomas: denunciare attraverso la sua pagina social i maranza che imperversano in alcuni quartieri milanesi. Pochi mesi, fa in zona Corvetto, in quattro si sono avventati contro di lui, ferendolo a un dito. A Lambrate, a fine aprile, l'ultimo tentativo di aggressione. 🔗 "Mi hanno fatto cadere dalle scale mobili della metropolitana, poi mi hanno messo all'angolo e mi hanno riempito di pugni". Ha 21 anni e una missione: denunciare attraverso la sua pagina social iche imperversano in alcuni quartieri milanesi. Pochi mesi, fa in zona Corvetto, in quattro si sono avventati contro di lui, ferendolo a un dito. A Lambrate, a fine aprile, l'ultimo tentativo di aggressione. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Su altri siti se ne discute

Tre fratelli e un amico fermati per l’omicidio di un 21enne ad Abbiategrasso (Milano) - Tre fratelli, di 27, 20 e 18 anni, e un amico di 27 sono stati fermati per l’omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy, 21enne di origine egiziana accoltellato e ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad Abbiategrasso (Milano). I quattro sono indagati per omicidio in concorso e sono stati identificati dai carabinieri grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze. I fermati sono tutti residenti in via Fusé, dove la vittima è stata colpita con una coltellata al petto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Milano, 21enne ucciso a coltellate ad Abbiategrasso: 4 fermi - Quattro ragazzi sono stati fermati dai Carabinieri per l’omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy, il 21enne ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e sabato ad Abbiategrasso nel milanese. Il giovane era stato trovato in strada agonizzante con profonde ferite da arma bianca ed era morto poi all’ospedale di Legnano. Sull’omicidio indagano i militari dell’Arma della compagnia di Abbiategrasso, coordinati dalla Procura di Pavia. 🔗lapresse.it

Milano, 21enne ucciso a coltellate ad Abbiategrasso - (Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni, di origine egiziana, è morto dopo essere stato trovato gravemente ferito nella tarda serata di ieri sotto il porticato di un complesso di case popolari ad Abbiategrasso a Milano. Il giovane, una profonda ferita da arma da taglio al torace, è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato […] L'articolo Milano, 21enne ucciso a coltellate ad Abbiategrasso proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

‘Kiss Me Licia – Il Musical’: emozioni anni ’80 all’EcoTeatro di Milano – recensione; 'L'Odissea - Una Vera Troyata' di Thomas Centaro torna all'Eco Teatro di Milano sabato 11 novembre. 🔗Ne parlano su altre fonti