Milano gli chiedono una sigaretta e poi lo rapinano | due fermi

sigaretta e poi avevano minacciato di strangolarlo con una catena. il 28enne aveva soltanto 40 euro e i rapinatori l'hanno costretto a effettuare due operazioni di prelievo a un bancomat per 350 euro. Il 26enne è stato riconosciuto nel corso delle indagini come autore di altre cinque rapine negli ultimi due mesi. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Milano, gli chiedono una sigaretta e poi lo rapinano: due fermi Due uomini, di 26 e 48 anni, di nazionalità romena, sono stati fermati perché ritenuti responsabili della rapina commessa ai danni di un 28enne italiano nelle prime ore del 17 aprile. Il giovane era stato avvicinato dai due che prima gli avevano chiesto unae poi avevano minacciato di strangolarlo con una catena. il 28enne aveva soltanto 40 euro e i rapinatori l'hanno costretto a effettuare due operazioni di prelievo a un bancomat per 350 euro. Il 26enne è stato riconosciuto nel corso delle indagini come autore di altre cinque rapine negli ultimi due mesi. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

