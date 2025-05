Milano-Cortina Zaia Pista bob costruita in un anno la Cina in tre

Pista da bob di Cortina in 367 giorni – un anno – mentre c'era chi diceva che non ce l'avremmo fatta. In Cina ci hanno messo tre anni. Ci abbiamo messo un terzo del tempo, siamo stati bravi. La nostra è anche utilizzabile dal cittadino che non sa nulla di bob, skeleteon e slittino grazie a un tutor e pensiamo di usarla anche in estate". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto oggi a palazzo Balbi parlando della Pista che sarà utilizzata per le Olimpiadi Invernali del 2026.

Zaia: “Le Olimpiadi Milano-Cortina? Dobbiamo ringraziare… Virginia Raggi. E la pista di Bob sarà in nostro Guggenheim” - La vita è un viaggio passo a passo. Nel sottotitolo del libro di Luca Zaia “Fa presto vai piano” c’è la filosofia di vita del presidente della Regione Veneto che adesso ha in testa solo di portare a termini i progetti già iniziati. Con l’orgoglio di rivendicare che le Olimpiadi invernali nelle Dolomiti le ha voluto lui quando nessuno ci pensava e adesso si prepara alla volata finale. Manca meno di un anno, Cortina è ancora un cantiere aperto, ma intanto è stato raggiunto il primo grande traguardo, quello che sembrava impossibile: la pista di bob Eugenio Monti è pronta, ospiterà le gare di ... 🔗panorama.it

Il paragone di Zaia: “Pista da bob? Come il Guggenheim”. Poi attacca i “portasfiga che pregavano per l’insuccesso” - Con un’iperbole smisurata il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, celebra la discesa dei primi bob nella pista di Cortina d’Ampezzo, costruita a tempo di record (ma non ancora finita) in vista delle Olimpiadi invernali 2026. “Questo è un monumento alla follia perché ci dicevano che era una follia pensare di costruirla. Invece c’è riuscito il folle amministratore delegato Fabio Salvini”. Che non stia nella pelle, dopo aver rischiato il peggiore patatrac della sua lunga carriera politica, lo si capisce dalla sobrietà con cui continua. 🔗ilfattoquotidiano.it

