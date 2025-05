Milano Cortina 2026 | al territorio 53 miliardi Studio di Banca Ifis

Milano Cortina 2026. Pochi mesi all’accensione della fiaccola e già si comincia a tirare le somme. 🔗 Laverita.info - Milano Cortina 2026: al territorio 5,3 miliardi. Studio di Banca Ifis Si avvicinano le Olimpiadi. Pochi mesi all’accensione della fiaccola e già si comincia a tirare le somme. 🔗 Laverita.info

Milano Cortina 2026, ecco l’hospitality dei Giochi. Pellegrini: “Italia a livelli internazionali” - (Adnkronos) – Milano Cortina 2026 si mostra al mondo e inizia a delineare il programma di hospitality dei prossimi Giochi invernali. Tutto in un evento dedicato, nella pittoresca cornice di Palazzo Giureconsulti a Milano. Alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni, e di Federica Pellegrini, stella del nuoto azzurro e ambassador delle Olimpiadi 2026. L’evento, moderato […] 🔗periodicodaily.com

A poco meno di un anno da Milano Cortina 2026, la mostra di Fondazione Bracco propone 20 ritratti di grandi donne di sport italiane. Mentre una ricerca sulla rappresentazione del femminile a Parigi 2024 ci invita a fare (ancora) meglio - Da Martina Caironi, plurimedagliata paralimpica nel salto in lungo e nei 100 metri, a Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e Vicepresidente Vicaria del Coni. Da Diana Bianchedi, ex schermitrice due volte oro olimpico, alla giovane campionessa paralimpica di sci Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi. Sono alcune delle 20 donne ritratte dal fotografo Gerald Bruneau, protagoniste della mostra Una vita per lo sport. 🔗iodonna.it

Brignone: “Io portabandiera a Milano-Cortina 2026? Una delle cose che manca alla mia carriera” - La stella dello sci alpino femminile punta alla Coppa del Mondo di SuperG e anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. E’ un momento speciale in carriera per Federica Brignone che ha un sogno straordinario. Come riporta l’Ansa – La candidatura è nei fatti, e le ultime prestazioni della sciatrice azzurra non fanno altro che renderla sempre più attuale, soprattutto nei desiderata dell’interessata. 🔗ilfaroonline.it

Milano Cortina 2026, la fiaccola olimpica passerà anche da Rapallo - In un'atmosfera di festa e partecipazione collettiva, la fiaccola verrà portata di corsa da diversi tedofori, attraversando alcune delle vie più significative della nostra città ... 🔗genova24.it

A Milano-Cortina nel 2026 ci sarà anche l’Olimpiade Culturale. Cos’è, i valori, come si partecipa - Coinvolgono diversi attori della cultura e dell'arte, creando un programma in continuo aggiornamento. Ecco come funzionano nel dettaglio ... 🔗artribune.com

Rapallo accoglie la fiaccola olimpica di Milano Cortina (il 9 gennaio 2026) - Il 9 gennaio 2026 la fiaccola olimpica passerà per Rapallo: un evento storico per la nostra città! Il Comune di Rapallo è entusiasta di annunciare che il prossimo venerdì 9 gennaio la fiaccola olimpic ... 🔗msn.com