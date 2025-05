Milan Torriani | In questo ruolo conta tanto il livello mentale

© Pianetamilan.it - Milan, Torriani: “In questo ruolo conta tanto il livello mentale” Torriani, portiere del Milan, ha parlato a Milan TV per il format 'Homegrown'. Ecco le sue parole sul ruolo del portiere 🔗 Lorenzo, portiere del, ha parlato aTV per il format 'Homegrown'. Ecco le sue parole suldel portiere 🔗 Pianetamilan.it

ESCLUSIVA IN – Budel: «Conta più per il Milan che per l’Inter! E Arnautovic…» - Alessandro Budel, ex giocatore in Serie A di Parma, Cagliari e Brescia e oggi apprezzato talent di DAZN, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Il suo pensiero sul derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Poi qualche battuta sulla corsa scudetto e su alcune alternative nerazzurre, come Marko Arnautovic. Budel, domani quarto derby di Milano della stagione. Psicologicamente, anche in virtù dei precedenti derby e del prosieguo della stagione, può pesare più per l’Inter che per il Milan? Perdere ancora potrebbe incidere anche sul cammino nelle altre competizioni? Credo che possa incidere più ... 🔗inter-news.it

Crisi Milan, le domande da farsi per il futuro: Paratici o Tare? E quale sarà il ruolo di Ibrahimovic? - Crisi Milan, l’analisi di Andrea Masala sul futuro dei rossoneri, in particolare in dirigenza, tra il nuovo ds e il ruolo di Ibrahimovic La crisi del Milan è continuata anche nell’ultima giornata di campionato, che con la sconfitta di Napoli ha complicato ulteriormente la situazione di classifica e la conseguente rincorsa a un posto in […] 🔗calcionews24.com

Milan, corsa a due per il ruolo di direttore sportivo: ecco i loro nomi - Il Milan continua ad essere a caccia del direttore sportivo: è corsa a due in questo momento. Ecco di chi si tratta nello specifico 🔗pianetamilan.it

Torriani a Milan Tv: «In me c'è tanto di rossonero» - Torriani, terzo portiere del Milan, si è raccontato in una lunghissima intervista ai canali ufficiali del club rossonero: le dichiarazioni Intervistato da Milan Tv durante la nuova puntata di Homegrow ... 🔗milannews24.com

Milan, Moncada: “Ds? Non è importante il mio ruolo. Si lavora insieme per il club” - Al capo scouting del Milan, su Skysport, hanno chiesto se il suo ruolo di direttore tecnico cambierà con l'arrivo di un nuovo manager nell'area sportiva. Il dirigente rossonero ha risposto: «Non è ... 🔗fcinter1908.it

Tare Milan, l’ex biancoceleste rimane in corsa per il ruolo di ds ma il club rossonero vuole provarci anche con un altro nome - Tare Milan, il club rossonero continua a monitorare dopo la brusca frenata su Paratici al ruolo di ds con l’albanese sempre tra le scelte La brusca frenata su Paratici per il ruolo di ds ha cambiato ... 🔗lazionews24.com