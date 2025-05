Milan Schira controcorrente | D’Amico? Non chiuderei la porta

Milan? Ne parla Nicolò Schira 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Milan, Schira controcorrente: “D’Amico? Non chiuderei la porta” Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha blindato pubblicamente D'Amico. Ma è davvero sfumato per il futuro del? Ne parla Nicolò

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Milan, Schira rivela: “Osservatori per due italiani” - Il Milan potrebbe diventare più italiano in estate? Ecco la rivelazione di Nicolò Schira, esperto di calciomercato. Il Diavolo osserva 🔗pianetamilan.it

Caprile, interesse di Atalanta e Milan ma il Cagliari vorrebbe riscattarlo dal Napoli (Schira) - Elia Caprile è stato fino a gennaio il secondo portiere del Napoli, sostituito poi da Scuffet nel mercato invernale. Ora è in prestito al Cagliari, dove è titolare e sta disputando delle buone prestazioni. Atalanta e Milan su Caprile, in prestito al Cagliari dal Napoli Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira: Atalanta e Milan stanno monitorando Elia Caprile. Attualmente è al Cagliari in prestito dal Napoli, ma i rossoblù hanno un diritto di riscatto di 8 milioni e stanno pianificando di acquistarlo a fine stagione. 🔗ilnapolista.it

Milan, per Bondo una domenica speciale. Schira: “Non vede l’ora di …” - Warren Bondo è passato dal Monza al Milan a titolo definitivo per 10 milioni di euro nell'ultima sessione invernale di calciomercato 🔗pianetamilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, Schira controcorrente: “D’Amico? Non chiuderei la porta”; Schira controcorrente: “Di Gregorio rimarrà alla Juve, niente De Gea”; Parole di cibo: a Identità Libri quattro testi da leggere... e gustare. 🔗Cosa riportano altre fonti

Direttore sportivo Milan, Schira spiazza tutti: ha rifatto nuovamente quel nome! - Direttore sportivo Milan, Nicolò Schira, noto giornalista, ha fatto il punto della situazione non escludendo ancora la candidatura di D’Amico Intervenuto sul proprio canale Youtube, Nicolò Schira, ... 🔗milannews24.com

Nuovo DS Milan, Schira svela: «Paratici in pole? Sì ma questo profilo non va assolutamente escluso» - Nuovo DS Milan, Nicolò Schira, noto giornalista, ha parlato delle evoluzioni sul tema in casa rossonera: D’Amico alternativa a Paratici Intervenuto sul proprio canale Youtube, Nicolò Schira, noto ... 🔗milannews24.com

Il Milan sta monitorando un calciatore di proprietà del Napoli: l'indiscrezione di Schira - Il Milan guarda già al futuro con l'intenzione di ripartire, nella prossima stagione, da un progetto ambizioso e vincente, dopo un'annata ben al di sotto delle aspettative. La volontà della ... 🔗msn.com