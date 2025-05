Milan Martorelli | Dopo Maldini e Massara confusione Con Ancelotti…

Milan ovvero Sarri e Ancelotti. Martorelli parla del possibile nuovo allenatore. A 'TMW Radio' si è parlato dei candidati per la panchina del Milan ovvero Sarri e Ancelotti.

Hateley: “Milan sgretolato dopo l’addio di Maldini. Aveva intelligenza e umanità” - Mark Hateley, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e soffermandosi in particolare sull'addio di Paolo Maldini 🔗pianetamilan.it

Feyenoord-Milan, Gullit senza filtri: “Dopo l’addio di Maldini i rossoneri …” - Ruud Gullit, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di Champions League tra Feyenoord e Milan 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, si cerca il dopo Maignan. Senza rinnovo ecco chi sono le alternative al francese - Calciomercato Milan, i rossoneri si cautelano nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare il contratto: sono tre le alternative al francese Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si guarda intorno in caso in cui Mike Maignan dovesse decidere di non rinnovare il contratto con il club rossonero. Maignan non rinnova. Così il […] 🔗calcionews24.com

Putiferio Milan, torna Maldini: annuncio pazzesco - Il ritorno di Paolo Maldini sta per sconvolgere il mondo Milan: arriva l’annuncio incredibile ... nonostante un contratto firmato fino al 2027 dopo le recenti frizioni coi suoi calciatori ... 🔗milanlive.it

Ex Milan, Messias: “Maldini e Massara mi hanno voluto fortemente, due anni bellissimi a Milano” - Sono dispiaciuto di come sono andate le cose, come ogni tifoso del Milan credo. Dopo tutto quello che hanno fatto, non è bello vedere Maldini e Massara andare via così; e anche Pioli, che nell’ultimo ... 🔗radiorossonera.it

Direttore sportivo Milan, clamoroso retroscena Maldini! Spunta l’aneddoto, è stato ad un passo da sì ai rossoneri - Direttore sportivo Milan, Igli Tare, ex Lazio, è stato ad un passo dal club rossonero anche nel 2019: era la prima scelta di Maldini Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal ... 🔗milannews24.com