Milan Gimenez | La connessione con Dio nacque in una vasca da bagno

Gimenez, attaccante del Milan, si è raccontato a 360° in una lunga ed interessante intervista: le sue parole sulla fede in Dio 🔗 Pianetamilan.it - Milan, Gimenez: “La connessione con Dio nacque in una vasca da bagno” Santiago, attaccante del, si è raccontato a 360° in una lunga ed interessante intervista: le sue parole sulla fede in Dio 🔗 Pianetamilan.it

Milan, senti Ganz: "A Leao serve continuità. Gimenez? Non una punta da manovra" - Intervistato a Radio 24, durante Tutti Convocati, Maurizio Ganz ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao

Gimenez come Shevchenko e benedetto da Ibrahimovic: l'ultima missione per essere tutto ciò che il Milan cercava - Qualcuno, in tempi non sospetti, aveva messo in atto dei paragoni importanti: Christian Vieri, Zlatan Ibrahimovic. Ma Santiago Gimenez ha già...

Milan, Conceicao: "Ho più di quattro campioni, cerco equilibrio. Leao ha fatto il suo, Gimenez sarà emozionato" - Il tecnico del Milan Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata dei playoff di Champions League contro...

Gimenez fa sognare i tifosi del Milan: "Mi ispiro a Sheva. Dio mi ha voluto qui" - Santiago Gimenez, nuovo acquisto del Milan, è stato presentato in conferenza ... Io ho lasciato tutto in mano a Dio e le cose sono andate bene perché Dio così ha voluto. La mia esultanza ...

Milan, Giménez: "Il primo mese è stato complicato, è tutto nuovo" - Sto vivendo un sogno, voglio essere un esempio per far capire che con Dio tutto è possibile. Vivo il presente e mi godo ogni secondo". Sul primo mese al Milan: "Come tutti i cambiamenti, il primo mese ..."

Gimenez: «Il Milan aspetta i miei gol. A 17 anni Dio mi salvò, gioco per lui. Mia moglie conosciuta con i videogame» - Ora, a sessanta giorni dalla fine della stagione, Santiago Gimenez ... Milan. So di potercela fare. Anche grazie alla mano di Diòs». «C'è un passaggio nella Bibbia che parla dell'armatura ...