Mikautadze Juventus il bomber del Lione ha stregato anche i bianconeri | novità sull’attaccante in vista dell’estate Tutti i dettagli

Mikautadze Juventus, ha stregato anche i bianconeri. Ultime novità sul futuro del centravanti georgianoGeorges Mikautadze, centravanti georgiano classe 2000, ha già attirato su di sé l'attenzione di mezza Europa, Juventus compresa, dopo una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Lione. Il suo bottino stagionale è 16 gol e 11 assist in 44 presenze tra Ligue 1 e Coppe, un rendimento che ha attivato l'interesse dei bianconeri. Mikautadze è un centravanti moderno che potrebbe fare al caso della Juve per il dopo Vlahovic. A riferirlo è Tuttosport.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus Reggiana Under 17 2-0 LIVE: Bracco raddoppia da bomber d’area! - di Fabio ZaccariaJuventus Reggiana Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2024/25 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 17 torna in campo contro la Reggiana dopo la sconfitta nel derby: Juventusnews24 segue LIVE il match. Juventus Reggiana Under 17 2-0: sintesi e moviola 1? Primo possesso per gli ospiti 2? Borasio quest’oggi abbassato in difesa, non nuovo per lui il ruolo 3? Giro palla fitto della Juve, la volontà è muovere la difesa ospite per trovare i giusti corridoi e ... 🔗juventusnews24.com

Dovbyk in crescita, cura Tudor per Vlahovic: bomber a confronto verso Roma-Juventus - Giusto il tempo di gioire, giustamente, per una vittoria a Lecce he allunga a 7 il filotti di successi consecutivi, che la Roma deve subito tornare a lavoro, perché all’orizzonte c’è finalmente quel tour de force da guardare con consapevolezza nei propri mezzi. Si parte dalla Juventus, prossima avversaria dei giallorossi all’Olimpico. Ad esultare, oltre ai tifosi che potranno assistere al match gratis su Dazn, tanto un Tudor che ha battuto il Genoa all’esordio in panchina, quanto un Ranieri che si gode un Dovbyk decisivo nelle ultime domeniche. 🔗sololaroma.it

Mercato Juventus, qualificazione Champions e cessione Vlahovic: così partirà l’assalto al bomber! L’obiettivo del club bianconero - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, Champions e cessione Vlahovic per Osimhen: il piano della dirigenza bianconera. La rivelazione La qualificazione alla prossima Champions League e la cessione di Dusan Vlahovic. Stando a quanto riferito da Sport Mediaset, sono queste le due condizioni necessarie per l’assalto a Victor Osimhen. Il calciomercato Juve sogna il bomber di proprietà del Napoli. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juve, oltre i soliti nomi: quattro idee per il nuovo bomber - I bianconeri ragionano sul futuro e molto dipenderà anche dalla Champions League: i profili che potrebbero stuzzicare Giuntoli ... 🔗msn.com

Pagina 3 | Juve, oltre i soliti nomi: quattro idee per il nuovo bomber - I bianconeri ragionano sul futuro e molto dipenderà anche dalla Champions League: i profili che potrebbero stuzzicare Giuntoli ... 🔗tuttosport.com

Da Mikautadze a Cherki, da Orban a Caqueret: il Lione deve vendere o retrocede, tutte le occasioni - Il Lione deve vendere, o sarà tragedia: la giustizia sportiva francese ha condannato lo storico club transalpino alla retrocessione, con una via d'uscita: sanare il vertiginoso rosso in bilancio ... 🔗msn.com