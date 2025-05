Migranti sbarcate a Lampedusa 670 persone in sole 10 ore

Soccorsi 670 migranti a Lampedusa: dieci barconi partiti dalla Libia - Sono 670 i migranti approdati a Lampedusa ieri, nell'arco di una decina di ore. Dieci i barconi, partiti dalla Libia, che sono stati soccorsi dalle motovedette di Capitaneria, guardia di finanza e Frontex. Uno, invece, salpato da Monastir in Tunisia, con a bordo 49 sedicenti guineani, sudanesi e nigeriani è riuscito ad arrivare direttamente a Cala Galera. A bloccare il gruppo sono stati i carabinieri della tenenza che non hanno scoperto l'imbarcazione utilizzata per la traversata che, secondo i profughi, è costata 500 euro a testa. 🔗quotidiano.net

