Migranti raffica di sbarchi a Lampedusa | arrivate quasi 700 persone in poche ore

Migranti presenti oggi a Lampedusa, dove da giorni sono ripresi gli sbarchi. Tre gli approdi dalla mezzanotte, una decina quelli di ieri giovedì 1 maggio, che hanno condotto sulla più grande delle Pelagie quasi 700 persone. A soccorrere i barchini partiti dalla Libia le motovedette della Capitaneria di Porto, della guardia di finanza e dell'assetto Frontex.

Raffica di sbarchi su Lampedusa: migranti sbarcano fra gli scogli e restano feriti, 15 al poliambulatorio - Settanta migranti, fra cui 2 donne, sono riusciti ad arrivare da soli fino a Lampedusa e sono sbarcati sugli scogli di Cala Galera. Quindici di loro, nell'abbandonare il natante partito da Zuwara in Libia, si sono feriti e sono stati portati al poliambulatorio: nessuno di loro è in gravi... 🔗agrigentonotizie.it

Raffica di sbarchi su Lampedusa: migranti sbarcano fra gli scogli e restano feriti, 15 al poliambulatorio - Ore 11,20. Altri 179 migranti, dopo che le motovedette di guardia costiera, guardia di finanza e dell'assetto Frontex hanno soccorso 4 barconi, sono sbarcati a Lampedusa. Salgono a 7, dalla mezzanotte, gli approdi con un totale di 374 persone. Sugli ultimi natanti, salpati da Tajoura e Zuwara... 🔗agrigentonotizie.it

Raffica di sbarchi a Lampedusa: arrivati 283 migranti nel giro di poche ore - Sei sbarchi, con complessivi 283 migranti, a Lampedusa dove ieri c'erano stati altri 3 approdi con 191 persone. A bloccare i natanti, a partire dalla mezzanotte, sono state le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. A comporre i gruppi - da un minimo di 24 fino a 72 -... 🔗agrigentonotizie.it

Raffica di sbarchi a Lampedusa: 670 migranti arrivati in poche ore il 1° maggio - Arrivi via mare in aumento ad aprile: nei giorni scorsi l'hotspot di Contrada Imbriacola ha superato i 900 ospiti ... 🔗today.it

Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: arrivate quasi 700 persone in poche ore - (Adnkronos) – Sono 864 i migranti presenti oggi a Lampedusa, dove da giorni sono ripresi gli sbarchi. Tre gli approdi dalla mezzanotte, una decina quelli di ieri giovedì 1 maggio, che hanno condotto s ... 🔗msn.com

Almeno 770 migranti approdano a Lampedusa in 13 sbarchi - LAMPEDUSA - Almeno 772 migranti sono approdati a Lampedusa fra ieri e questa mattina. Dieci i barconi, partiti dalla Libia, sono stati soccorsi dalle motovedette di Capitaneria, guardia di finanza e ... 🔗ansa.it