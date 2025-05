Tg24.sky.it - Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: approdate oltre 770 persone in 13 imbarcazioni

Almeno 772sono approdati afra ieri e questa mattina. Nella giornata di ieri, in circa dieci ore, sonosull’isola 670. Ieri, dieci barconi, partiti dalla Libia, sono stati soccorsi dalle motovedette di Capitaneria, guardia di finanza e Frontex. Un altro sbarco, salpato da Monastir in Tunisia, con a bordo 49che si sono dichiarate guineane, sudanesi e nigeriane, è riuscito ad arrivare direttamente a Cala Galera. Il gruppo è stato fermato dai carabinieri della tenenza locale, che non sono riusciti a identificare l’imbarcazione utilizzata. Secondo le testimonianze la traversata sarebbe costata circa 500 euro a persona. 🔗 Tg24.sky.it