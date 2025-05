Migranti nuovi sbarchi a Lampedusa | approdate 670 persone in 11 imbarcazioni

sbarchi di Migranti a Lampedusa. Nella giornata di ieri, in circa dieci ore, sono approdate sull'isola 670 persone. Dieci le imbarcazioni partite dalla Libia soccorse dalle motovedette della Capitaneria di porto, della Guardia di Finanza e di Frontex.

Cosa riportano altre fonti

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: approdano in 135 - Tre sbarchi di migranti a Lampedusa hanno portato, in tutto, 135 persone. Due natanti sono stati soccorsi da Frontex a bordo delle motovedette. Sui mezzi, partiti dai porti libici di Sabratha e Zuara, 67 fra bengalesi ed egiziani e 47 eritrei, etiopi e pakistani. Fra questi ultimi anche tre minori. I finanzieri hanno, invece, bloccato 21 migranti, fra cui 3 donne e un minore. Ai soccorritori hanno. 🔗feedpress.me

Meno 4% di sbarchi migranti a febbraio: l'84% è però arrivato a Lampedusa - Sono circa 3.329 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di febbraio 2025, il 4% in meno rispetto al mese precedente: 3.479. A fare il punto della situazione è l'Unhcr. A gennaio c'erano stati infatti oltre 6.800 arrivi via mare, con un aumento del 49% rispetto allo stesso periodo del... 🔗agrigentonotizie.it

Riprendono gli sbarchi a Lampedusa: gruppo di 44 migranti rifiuta il soccorso - Sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, ci sono stati 5 approdi con un totale di 301 migranti. A bordo dei natanti, partiti tutti dalla Libia, da 48 a 72 sedicenti pakistani, bengalesi, siriani, sudanesi, egiziani, eritrei, afghani e nigeriani. A soccorrere a largo... 🔗agrigentonotizie.it

Cosa riportano altre fonti

