Migranti la corte d' appello di Lecce solleva la questione di legittimità costituzionale

Lecce - Il consigliere di turno della corte d'appello di Lecce ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del dl "flussi" sull'immigrazione, poi convertito in legge a dicembre. Con una doppia ordinanza - sono di fatto due uguali, cambiano solo i i nomi dei ricorrenti -, il giudice.

Cosa riportano altre fonti

Casa Bianca preannuncia appello contro l'oltraggio a corte - La Casa Bianca ha preannunciato che ricorrerà subito in appello dopo che il giudice federale James Boasberg ha detto di ritenere che c'è una "probabile causa" per ritenere l'amministrazione di Donald Trump colpevole di oltraggio alla corte, per aver violato la sua sentenza del mese scorso, che sospendeva le deportazioni di migranti venezuelani in base ad una legge di guerra. 🔗quotidiano.net

La corte suprema revoca il divieto di espellere i migranti con una legge del 1798 - Il 7 aprile la corte suprema degli Stati Uniti ha sospeso per motivi tecnici un divieto di espellere i migranti usando una legge di guerra del 1798. Il presidente Donald Trump ha celebrato un “grande giorno per la giustizia”. Leggi 🔗internazionale.it

Migranti, martedì udienza davanti alla Corte Ue sui centri in Albania - Si terrà martedì 25 febbraio alle 9, davanti alla Corte di Giustizia Ue di Lussemburgo, l’udienza di discussione delle parti sulla domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dalla Corte d’Appello di Roma al tribunale comunitario in merito al caso del trattenimento di 43 migranti da parte dell’Italia nel centro di Gjader in Albania. La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della designazione di alcuni Paesi d’origine come “sicuri” da parte dell’Italia: in particolare, se sia conforme al diritto dell’Unione Europea considerare un Paese come sicuro escludendo determinate categorie ... 🔗lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Diritti di i migranti: a decisione di a Corte d'Appello di Torino - La Corte di appello di Torino annulla l'ordine di trattenimento di un migrante per mancanza di informazione sui diritti. 🔗notizie.it

Corte d’Appello annulla il trattenimento di un migrante irregolare, non era stato informato dei suoi diritti - Manca la prova del fatto che sia stato messo al corrente in maniera adeguata della facoltà di chiedere la protezione internazionale ... 🔗blitzquotidiano.it

Migranti, niente Cpr senza una corretta informazione sui diritti - Per la Corte torinese, l'uomo non è stato messo al corrente della facoltà di chiedere la protezione internazionale. Di conseguenza, non può finire in un centro per i rimpatri Il migrante, anche se for ... 🔗informazione.it