Migranti giudice di Lecce solleva la questione di legittimità costituzionale sul Decreto Flussi | Violati i diritti di difesa e l’articolo 3

IlGiuseppe Biondi della Corte d’Appello dihato ladidel(dl 1452024), sospendendo il giudizio sulla proroga del trattenimento di due personenel Centro per i rimpatri di Restinco, a Brindisi. Il provvedimento, tra i primi in Italia, mette in dubbio la compatibilità delcon diversi articoli della Costituzione e nasce da un ricorso presentato contro il rigetto della richiesta di protezione internazionale dei due. Il ricorso è stato avanzato dall’avvocato Bartolo Gagliani, legale dei due, uno di origini tunisine e l’altro marocchine, contro la decisione della Commissione Territoriale di.Le questionite daldiIlinera stato emanato in seguito a diverse ordinanze della sezione immigrazione del tribunale di Roma, che avevano bloccato i trattenimenti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) allestiti dal governo in Albania. 🔗 Open.online