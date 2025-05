Migranti giudice di Lecce manda alla Consulta il decreto anti toghe rosse | Togliere le convalide ai Tribunali viola la Costituzione

Migranti in Albania. Tanto che la stampa aveva ribattezzato “emendamento Musk” la modifica al decreto Flussi di ottobre (1452024) con cui il governo ha tolto la competenza per la convalida e la proroga del trattenimento dei richiedenti asilo alle sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale dei Tribunali, affidandola alle Corti d’appello. Un modo per levarsi di torno le “toghe rosse” della sezione specializzata di Roma che avevano di fatto demolito il Protocollo Italia-Albania. E di scegliersi i giudici, confidando che le Corti d’appello sarebbero state più sensibili agli obiettivi del governo. Ma proprio un giudice di Corte d’appello, quella di Lecce, ha deciso di rinviare alla Corte Costituzionale una serie di articoli del decreto, comprese le modifiche apportate con la conversione nella legge 1872024. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Migranti, giudice di Lecce manda alla Consulta il decreto “anti toghe rosse”: “Togliere le convalide ai Tribunali viola la Costituzione” “Quei giudici devono andarsene”, aveva twittato Elon Musk dopo la bocciatura dei trattenimenti deiin Albania. Tanto che la stampa aveva ribattezzato “emendamento Musk” la modifica alFlussi di ottobre (1452024) con cui il governo ha tolto la competenza per la convalida e la proroga del trattenimento dei richiedenti asilo alle sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale dei, affidandola alle Corti d’appello. Un modo per levarsi di torno le “” della sezione specializzata di Roma che avevano di fatto demolito il Protocollo Italia-Albania. E di scegliersi i giudici, confidando che le Corti d’appello sarebbero state più sensibili agli obiettivi del governo. Ma proprio undi Corte d’appello, quella di, ha deciso di rinviareCorte Costituzionale una serie di articoli del, comprese le modifiche apportate con la conversione nella legge 1872024. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

