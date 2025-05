Migranti a Livorno in arrivo la Sea Watch con 109 profughi | a bordo anche un neonato di tre mesi

Watch sbarcherà nei prossimi giorni a Livorno con a bordo 109 Migranti tra cui un neonato di tre mesi. La comunicazione è arrivata direttamente dagli account ufficiali della Ong dopo due salvataggi effettuati al largo delle coste libiche nella giornata di ieri, giovedì 1 maggio.

Sea Watch con 104 migranti a bordo, tra cui un bimbo di tre mesi, deve navigare fino al porto di Livorno - La nave dell'Ong Sea Watch ha soccorso 104 naufraghi, tra cui ci sono anche donne e bambini. L'Italia ha assegnato alla nave umanitaria il porto di Livorno, obbligando i migranti a inutili ore di sofferenze in mare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Migranti: Sea Watch, nave Aurora partita verso la piattaforma Miskar - Salpata da Lampedusa: “Hanno bisogno di aiuto e nessuno li sta soccorrendo”. Pd all’europarlamento: “Perché nessuno li ha soccorsi? E’ una violazione del regolamento europeo che garantisce il soccorso in mare?” 🔗repubblica.it

