' Migrante non informato dei suoi diritti' niente Cpr

Migrante, anche se formalmente risulta irregolare, deve essere comunque informato in tempo utile dei suoi diritti. Sulla base di questo principio la Corte di appello di Torino ha annullato l'ordine di trattenimento nel Cpr piemontese di un marocchino destinatario di un decreto di espulsione. I giudici, accogliendo un ricorso dei suoi avvocati, hanno preso atto che manca la prova del fatto che.

Niente Cpr per il giovane migrante, perché «non è stato informato dei suoi diritti». La decisione dei giudici di Torino - Il migrante, anche se formalmente risulta irregolare, deve sempre essere informato in tempo utile dei suoi diritti. È con questa motivazione che la corte di appello di Torino ha annullato l’ordine di trattenimento di un immigrato originario del Marocco, destinatario di un decreto di espulsione, in un Cpr piemontese. I giudici, accogliendo un ricorso dei suoi avvocati, hanno preso atto che manca la prova del fatto che sia stato messo al corrente in maniera adeguata della facoltà di chiedere la protezione internazionale. 🔗open.online

Torino, Corte d'appello annulla trattenimento di un migrante: "Non informato dei diritti" - Il migrante, anche se formalmente risulta irregolare, deve essere comunque informato in tempo utile dei suoi diritti. A stabilirlo è stata la Corte di appello di Torino, che ha annullato l'ordine di trattenimento nel Cpr piemontese di un uomo originario del Marocco, destinatario di un decreto di espulsione. Giunto in Italia attraverso il valico di Ventimiglia ai primi di marzo, l'uomo era stato trasferito nella struttura lo scorso 18 aprile. 🔗tg24.sky.it

