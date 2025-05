Mielerie aperte 2025 | il 18 maggio alla scoperta del mondo delle api in tutta Italia

Torna anche quest’anno, l’iniziativa nazionale promossa da Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltorini) che il prossimo 18coinvolgerà ben 190in, aprendo le porte degli alveari a curiosi, appassionati e famiglie.Obiettivo dell’evento: promuovere e tutelare il lavoro degli apicoltori, sensibilizzando il pubblico sull’importanzaapi per la biodiversità e per l’ambiente. L’esperienza non è solo educativa, ma anche profondamente coinvolgente: sono previste degustazioni guidate, laboratori per tutte le età, visite alle arnie, dimostrazioni sulla lavorazione del miele e momenti di approfondimento sul ciclo naturale degli impollinatori.La Toscana sarà protagonista con 12 aziende apistiche aderenti, pronte ad accogliere i visitatori tra paesaggi incantevoli, profumi intensi e storie di dedizione e passione. 🔗 Corrieretoscano.it