Microsoft Xbox videogiochi e accessori aumentano di prezzo

Repubblica.it - Microsoft, Xbox, videogiochi e accessori aumentano di prezzo Almeno 50 euro in più per la console, mentre i giochi partiranno da 79,99 euro. Tra le cause, l’inflazione, i dazi di Trump, ma anche un crescente spostamento dei gamer verso le piattaforme di streaming, come Game Pass 🔗 Repubblica.it

Microsoft annuncia aumenti di prezzo su Xbox Series X|S, accessori e giochi anche in Italia - Microsoft annuncia un aumento generalizzato dei prezzi per la famiglia Xbox, e la notizia riguarda da vicino anche i consumatori italiani. A partire da oggi, 1° maggio, i costi di console, accessori e giochi subiscono un netto rincaro: una mossa che coinvolge tutti i principali mercati globali, inclusa l’Europa. La casa di Redmond ha giustificato la decisione parlando di “condizioni di mercato complesse” e dell’aumento dei costi di produzione e sviluppo, in un contesto economico ancora influenzato dalla pandemia e dalle tensioni commerciali internazionali, come i dazi imposti dagli Stati ... 🔗game-experience.it

Microsoft incrementa prezzi globali di Xbox, titoli Call of Duty e accessori - Microsoft ha annunciato un rialzo globale dei prezzi per le console Xbox, con impatti notevoli sul mercato europeo. Dal 1° maggio, il prezzo consigliato per la Xbox Series X è salito a 599,99 euro, con un incremento di 50 euro rispetto al listino precedente. Analogamente, il modello più accessibile, la Xbox Series S da 512GB, […] L'articolo Microsoft incrementa prezzi globali di Xbox, titoli Call of Duty e accessori è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Microsoft aumenta i prezzi di Xbox Series X e S: sale anche quello di giochi e accessori - Dopo Sony, che a metà aprile ha annunciato un aumento dei prezzi per PS5 (e non è stato neppure il primo), anche Microsoft ritocca al rialzo il listino delle sue console, con incrementi che interessan ... 🔗hdblog.it

Xbox, aumentano i prezzi di console, videogiochi e accessori. Quanto costeranno di più in euro. Microsoft tampona l’effetto dazi di Trump? - Quanto costeranno console, videogiochi e accessori Xbox? Microsoft ha annunciato un aumento dei costi a livello globale ... 🔗startupitalia.eu

Xbox aumenta i prezzi: rincari per console, accessori e giochi - (Adnkronos) - Microsoft ha ufficializzato un aumento dei prezzi delle console Xbox a livello globale, con impatti significativi anche sul mercato europeo. A partire dal 1° maggio, il prezzo consigliat ... 🔗msn.com