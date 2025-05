Microsoft incrementa prezzi globali di Xbox titoli Call of Duty e accessori

Microsoft ha annunciato un rialzo globale dei prezzi per le console Xbox, con impatti notevoli sul mercato europeo. Dal 1° maggio, il prezzo consigliato per la Xbox Series X è salito a 599,99 euro, con un incremento di 50 euro rispetto al listino precedente. Analogamente, il modello più accessibile, la Xbox Series S da 512GB,

Anche la Xbox sarà più cara dopo i dazi di Trump, Microsoft alza i prezzi pure in Italia: a quanto è venduta ora la console - Dopo la PlayStation, anche l’Xbox aumenta i prezzi in Europa. Microsoft ha annunciato che dal primo maggio la Series S, la console più economica, costa 349,99 euro, mentre la Series X parte da 549,99 euro. Si tratta di un rialzo di cinquanta euro per entrambi i prodotti, che fino a pochi giorni fa rispetto ai 299,99 richiesti per la Series S e ai 499,99 euro per la Series X. La decisione riguarda il mercato internazionale, di conseguenza anche l’Italia, e arriva a distanza di qualche settimana dall’aumento dei prezzi della Sony PlayStation in Ue e nel Regno Unito di circa il 25%. 🔗open.online

Microsoft annuncia aumenti di prezzo su Xbox Series X|S, giochi e accessori in tutto il mondo - Microsoft ha annunciato un incremento di prezzo generale e globale per quanto riguarda le console Xbox, gli accessori e anche i giochi: vediamo dunque quali sono i nuovi. 🔗msn.com

Microsoft aumenta i prezzi di hardware e software Xbox - (Adnkronos) – Microsoft ha ufficializzato un aumento dei prezzi delle console Xbox a livello globale, con impatti significativi anche sul mercato europeo. A partire dal 1°… Leggi ... 🔗informazione.it

Microsoft alza tutti i prezzi: videogiochi a 90 euro, rincari anche per Xbox e accessori - Microsoft ha ufficialmente aumentato i prezzi di quasi tutti i prodotti legati all'ecosistema Xbox, degli accessori e dei videogiochi, a partire da giovedì 1° maggio. L'Xbox Series X è passata a 599,9 ... 🔗it.ign.com