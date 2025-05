Microsoft e Nintendo hanno aumentato il prezzo dei giochi perché i giocatori già pagavano di più per un analista

Game-experience.it - Microsoft e Nintendo hanno aumentato il prezzo dei giochi perché i giocatori già pagavano di più, per un analista Nintendo e Xbox raggiungeranno la soglia degli 80 dollari ha colto molti giocatori di sorpresa, ma non gli analisti del settore. Il caso più eclatante è stato il lancio di Mario Kart World su Switch 2, presentato direttamente a quel prezzo (90 Euro in Italia), seguito poco dopo da Microsoft con la dichiarazione che alcuni suoi giochi tripla A – come i prossimi Fable o Call of Duty – adotteranno lo stesso standard. Tuttavia, secondo Mat Piscatella, uno degli analisti più rispettati del settore videoludico, questo cambiamento era inevitabile.Appena poche ore dopo l’annuncio degli aumenti di prezzo da parte di Microsoft, Piscatella ha spiegato nel corso di una nuova intervista con GamesRadar che la spesa reale dei consumatori è già superiore alla cifra base da anni: con la proliferazione di edizioni speciali, pacchetti deluxe e contenuti aggiuntivi, il prezzo effettivo pagato dai giocatori spesso supera i 70 dollari. 🔗 L’annuncio che alcuni titolie Xbox raggiungeranno la soglia degli 80 dollari ha colto moltidi sorpresa, ma non gli analisti del settore. Il caso più eclatante è stato il lancio di Mario Kart World su Switch 2, presentato direttamente a quel(90 Euro in Italia), seguito poco dopo dacon la dichiarazione che alcuni suoitripla A – come i prossimi Fable o Call of Duty – adotteranno lo stesso standard. Tuttavia, secondo Mat Piscatella, uno degli analisti più rispettati del settore videoludico, questo cambiamento era inevitabile.Appena poche ore dopo l’annuncio degli aumenti dida parte di, Piscatella ha spiegato nel corso di una nuova intervista con GamesRadar che la spesa reale dei consumatori è già superiore alla cifra base da anni: con la proliferazione di edizioni speciali, pacchetti deluxe e contenuti aggiuntivi, ileffettivo pagato daispesso supera i 70 dollari. 🔗 Game-experience.it

