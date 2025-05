Michelle Dockery loda la sceneggiatura di Flight Risk | Non ho mai letto niente del genere prima

Michelle Dockery loda la sceneggiatura di Flight Risk: "Non ho mai letto niente del genere prima"

Michelle Dockery si ritrova in una posizione precaria in Flight Risk. Dockery interpreta il ruolo del maresciallo statunitense Madolyn Harris al fianco di Mark Wahlberg (Daryl Booth Il Pilota) e Topher Grace (Winston) in questo film diretto da Mel Gibson. Madolyn ha il compito di trasportare Winston, un contabile che lavora come informatore contro una famiglia criminale di alto profilo, dal suo nascondiglio in Alaska a New York. La situazione cambia radicalmente quando Daryl, il loro pilota, si rivela essere un sicario incaricato di uccidere Winston.

Flight Risk non è la prima volta che Dockery vola per un film importante. In precedenza ha recitato al fianco di Liam Neeson in Non-Stop del 2014.

