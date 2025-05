Michele Serra Daniele Novara e sagre | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Michele Serra fra gli ospiti della Fiera dei Librai, l'incontro con il pedagogista Daniele Novara a Clusone, sagre, teatro dialettale a Sarnico e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 2 maggio.Ecco gli appuntamenti.BergamoSino al 4 maggio sul Sentierone prosegue la Fiera dei Librai di Bergamo. In calendario ci sono numerosi incontri con gli autori in diverse sedi della città, a pochi passi dall'evento.Il programma di stasera prevede:– Cinzia Suardi alle 16:30 al Donizetti Studio.– Paolo Malaguti alle 16:30 alla Sala Ferruccio Galmozzi – Biblioteca Caversazzi.– Lorenzo Fazzini alle 18 alla Sala Ferruccio Galmozzi – Biblioteca Caversazzi.– Marco Azzalini alle 18 al Donizetti Studio.– Adolfo Ceretti alle 18 allo Spazio Incontri A2A – Cortile della Biblioteca Caversazzi.

