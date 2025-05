Michael B Jordan a Napoli alla ricerca di location per il nuovo film | dov’è stato e quando dovrebbe girare

Michael B. Jordan ha viaggiato su lussuosi van dai vetri oscurati per alcune zone della Campania alla ricerca di location per il nuovo film. Dalla reggia di Caserta fino a Ischia e in Costiera Amalfitana, la star di Hollywood si è spinto in zona Santa Lucia a Napoli e ha visionato uno dei palazzi storici del quartiere per valutarlo tra i luoghi dove inizierà a girare probabilmente a ottobre. 🔗 B.ha viaggiato su lussuosi van dai vetri oscurati per alcune zone della Campaniadiper il. Dreggia di Caserta fino a Ischia e in Costiera Amalfitana, la star di Hollywood si è spinto in zona Santa Lucia ae ha visionato uno dei palazzi storici del quartiere per valutarlo tra i luoghi dove inizierà aprobabilmente a ottobre. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Michael B. Jordan è convinto: "Il film su Blade ridarà a Marvel il suo successo" - Protagonista di un horror sui vampiri, Jordan spera davvero che il prossimo film di Blade dei Marvel Studios riporti il franchise al successo Michael B. Jordan ha dichiarato in un'intervista alla rivista GQ di non essere preoccupato per il futuro della Marvel, nonostante i risultati traballanti del franchise negli ultimi tempi. Mentre l'anno scorso l'MCU ha toccato il suo apice con il film record Deadpool & Wolverine, l'anno precedente era stato caratterizzato da flop come Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels, che hanno fatto sprofondare i Marvel Studios a livelli minimi mai ... 🔗movieplayer.it

La Formula Uno piange Eddie Jordan: diede la sua monoposto a Jarno Trulli e fece debuttare Michael Schumacher - La Formula Uno piange uno dei grandi dell'automobilismo che fu. Il Circus è in lutto per Eddie Jordan, ex proprietario dell'omonimo team, morto all'età di 76 anni. L'irlandese aveva rivelato a dicembre di soffrire di cancro alla vescica e alla prostata che si era diffuso alla colonna vertebrale e... 🔗ilpescara.it

Io Sono Leggenda 2, Will Smith Svela Tutto sul Ruolo di Michael B. Jordan! - Preparati, cinefilo! Il sequel di uno dei tuoi film preferiti con Will Smith è finalmente realtà: stiamo parlando di Io Sono Leggenda 2! Dopo anni di attesa, Smith in persona ha rivelato succosi dettagli sul coinvolgimento di Michael B. Jordan, e fidati, non è quello che ti aspetti. Io Sono Leggenda 2 parte dal finale alternativo Ti sei chiesto come potesse esserci un sequel dopo quel finale? Ebbene, Smith ha sganciato la bomba: esiste un finale alternativo nel DVD dove il suo personaggio sopravvive! Questa è la chiave per la trama del nuovo film. 🔗mistermovie.it

Ne parlano su altre fonti

Michael B. Jordan a Napoli, alla ricerca di location per il nuovo film: dov'è stato e quando dovrebbe girare; Michael B. Jordan sbarca ad Ischia: insieme a Caserta potrebbe essere location del suo prossimo film; Michael B. Jordan in visita a Ischia: l’attore americano in cerca di location per il suo prossimo film; Michael B. Jordan a Ischia: sopralluoghi tra i luoghi più iconici per il suo prossimo film. 🔗Ne parlano su altre fonti

Michael B. Jordan a Napoli, alla ricerca di location per il nuovo film: dov’è stato e quando dovrebbe girare - Michael B. Jordan ha viaggiato su lussuosi van dai vetri oscurati per alcune zone della Campania alla ricerca di location per il nuovo film ... 🔗fanpage.it

Michael B. Jordan a Furore: per l'attore e regista sopralluogo al Fiordo - Dopo la Reggia di Caserta tappa in Costiera Amalfitana. Precisamente a Furore dove ha fatto stamani la sua apparizione Michael B. Jordan attore e regista americano in giro per la Campania da ... 🔗msn.com

Michael B. Jordan sbarca ad Ischia: insieme a Caserta potrebbe essere location del suo prossimo film - Michael B. Jordan è in visita in Campania. L'attore e regista, recentemente protagonista de I Peccatori di Ryan Coogler, ha fatto dei sopralluoghi in diversi luoghi tra cui Ischia ... 🔗msn.com