Spaccio di sostanze stupefacenti.Il primo è un 20enne di Nova Milanese, già destinatario della misura degli arresti domiciliari, durante l'esecuzione della misura è stato trovato in possesso di 308 grammi di hashish e della somma di 900 euro.Il secondo, 38enne, indagato non destinatario di misura cautelare ma con precedenti penali specifici, nel corso di perquisizione delegata dall'A.G. è stato trovato in possesso di 7 pastiglie e 6 dosi di ecstasyMDMA, per un totale di circa 6 grammi, oltre che di 2 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza.Un terzo indagato, anch'egli residente a Nova Milanese, 20enne già destinatario della misura della permanenza in casa in quanto all'epoca dei fatti era minorenne, è stato trovato nella disponibilità di 60 grammi di hashish. 🔗 Ilgiorno.it - “Mi servono 200 paste”. Spaccio di droga gestito via Telegram da giovanissimi: due arresti Monza, 2 maggio 2025 – All’esito delle perquisizioni eseguite nell’ambito dell’attività denominata “Easy, ha arrestato, in flagranza di reato, due degli indagati per detenzione a fini didi sostanze stupefacenti.Il primo è un 20enne di Nova Milanese, già destinatario della misura deglidomiciliari, durante l'esecuzione della misura è stato trovato in possesso di 308 grammi di hashish e della somma di 900 euro.Il secondo, 38enne, indagato non destinatario di misura cautelare ma con precedenti penali specifici, nel corso di perquisizione delegata dall'A.G. è stato trovato in possesso di 7 pastiglie e 6 dosi di ecstasyMDMA, per un totale di circa 6 grammi, oltre che di 2 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza.Un terzo indagato, anch'egli residente a Nova Milanese, 20enne già destinatario della misura della permanenza in casa in quanto all'epoca dei fatti era minorenne, è stato trovato nella disponibilità di 60 grammi di hashish. 🔗 Ilgiorno.it

