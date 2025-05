Mezzo miliardo per Ast la svolta verde e l’acciaio per difesa e aerospazio | Entro maggio la firma sull’accordo

Mezzo miliardo di euro di nuovi investimenti, livelli occupazionali “garantiti” e all’orizzonte una “svolta” verde e un ruolo di primo piano per la grande fabbrica di viale Brin. Sono gli elementi chiave che dovranno battere la strada che da qui alle prossime settimane dovrebbe portare alla firma. 🔗 Ternitoday.it - Mezzo miliardo per Ast, la “svolta” verde e l’acciaio per difesa e aerospazio: “Entro maggio la firma sull’accordo” di euro di nuovi investimenti, livelli occupazionali “garantiti” e all’orizzonte una “e un ruolo di primo piano per la grande fabbrica di viale Brin. Sono gli elementi chiave che dovranno battere la strada che da qui alle prossime settimane dovrebbe portare alla. 🔗 Ternitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Fabi, truffe e frodi digitali rubano agli italiani mezzo miliardo - Tempo di lettura: 2 minutiOltre mezzo miliardo è stato sottratto dai ‘ladri digitali’ negli ultimi tre anni agli italiani, con un aumento del 30% solo negli ultimi 12 mesi. Lo afferma una ricerca della Fabi, che pubblica la guida ‘Attenti al lupo online’ per evitare rischi e truffe. Secondo lo studio nel triennio 2022-2024, il denaro sottratto attraverso truffe online e frodi informatiche ha raggiunto infatti complessivamente 559,4 milioni. 🔗anteprima24.it

Truffe online: in 3 anni sottratto oltre mezzo miliardo. Ecco come difendersi - Per proteggere i propri dati, è importante utilizzare password complesse e diverse per ogni account, attivare l’autenticazione a due fattori dove possibile 🔗ilgiornale.it

Sanremo 2025, è dominio social: oltre mezzo miliardo di interazioni, l’analisi - (Adnkronos) – Con oltre 500 milioni di interazioni e 3 milioni di post raccolti dalla piattaforma Socialdata, la ricerca di Socialcom in esclusiva per Adnkronos, fotografa il dominio dei social nel racconto del Festival di Sanremo 2025. Sebbene il pubblico online non corrisponda a quello del televoto, l’analisi suggerisce chi vincerebbe se a decidere fosse […] L'articolo Sanremo 2025, è dominio social: oltre mezzo miliardo di interazioni, l’analisi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mezzo miliardo per Ast, la “svolta” verde e l’acciaio per difesa e aerospazio: “Entro maggio la firma sull’accordo”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ast, da Arvedi lettera ai lavoratori: «Magnetico confermato, investimenti per mezzo miliardo» - C’è di più. Oltre queste informazioni, fornite da Arvedi ai lavoratori di Ast tramite lettera, c’è la parte riguardante l’acciaio magnetico: «È parte integrante del piano industriale e vi sono 411 ... 🔗umbria24.it