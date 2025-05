Meteo | soleggiato e caldo sabato domenica primi temporali

Meteo, tempo soleggiato e clima primaverile fino a sabato. Poi un brusco calo delle temperature - L’anticiclone è in rinforzo sull’Emilia Romagna, e il tempo si presenterà stabile e in prevalenza soleggiato fino a sabato, con temperature in aumento su valori primaverili e gradevoli. In particolare, a Piacenza si raggiungeranno massime di 21°C, a Parma 22°C, a Modena 21°C, a Bologna 24°C, a... 🔗riminitoday.it

Meteo, inizio weekend soleggiato e caldo. Peggiora domenica, con piogge anche la prossima settimana - L’anticiclone che si è posizionato sul Mediterraneo centrale verrà ben presto smantellato da una depressione atlantica che nel corso del weekend guadagnerà strada verso est, fino a raggiungere l’Italia. Fino a sabato le condizioni si manterranno stabili e soleggiate sull’Emilia Romagna, pur con... 🔗riminitoday.it

Previsioni meteo Roma e Lazio 12 e 13 aprile: bel tempo e caldo sabato, da domenica pioggia - Tempo bello, soleggiato e caldo sabato, cielo coperto e pioggia domenica sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 12 e 13 aprile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Meteo: soleggiato e caldo sabato, domenica primi temporali - L’anticiclone subtropicale favorirà condizioni di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato fino a sabato sul Veneto, con clima caldo e temperature molto elevate per il periodo. Dopo i picchi di ... 🔗veneziatoday.it

Sarà un sabato soleggiato, ma domenica è previsto il ritorno del maltempo - «L’anticiclone subtropicale favorirà condizioni di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato fino a sabato sul Veneto, con clima caldo e temperature molto elevate per il periodo». È Lorenzo Badellino ... 🔗veronasera.it

Meteo. Weekend, avvio soleggiato e caldo, ma da domenica primi temporali in arrivo. Ecco dove - Meteo. Weekend, avvio soleggiato e caldo, ma da domenica primi temporali in arrivo. Ecco dove Domenica primi temporali, in intensificazione lunedì. ore 12:13 di Lorenzo Badellino 2 maggio 2025ore 12:1 ... 🔗informazione.it